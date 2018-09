Sociedad civil, con poco lugar en el CNE

Quito -

Falta de reconocimientos, trayectoria o vinculación con la comunidad es lo que les faltó demostrar a la mayoría de organizaciones sociales para poder tener más candidatos en el concurso de selección del Consejo Nacional Electoral (CNE), que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) en transición.

Fueron 79 ciudadanos auspiciados por la sociedad civil y los movimientos y partidos políticos, que se inscribieron. De ellos, solo 25 pasaron la primera fase y fueron admitidos; y 54 inadmitidos.

De los 25 admitidos, 17 personas provienen de doce movimientos y partidos políticos; cuatro, de la academia; y cuatro, de organizaciones sociales.

Según el informe de admisibilidad aprobado por los consejeros el miércoles pasado, los gremios sociales incumplieron el artículo siete del mandato de selección; es decir, no demostraron que tenían logros, vinculación con la comunidad, representatividad y trayectoria. Esto se verificaba con la presentación de tres certificados de premios o reconocimientos que estas hayan recibido.

De los 54, al menos 45 ciudadanos quedaron fuera por la falta de este requisito. Aunque, en el caso del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), sus candidatos no fueron admitidos porque presentaron los documentos de la organización en “copias simples”, pero se consideró como incumplimiento al artículo siete.

Unidad Popular (UP) no fue calificado porque no presentó certificación de que participó con candidatos en las elecciones generales del 2017.

El próximo lunes vence el plazo para que los relegados presenten recursos de revisión, y el pleno tendrá cuatro días para tratarlos. Pero hasta ayer el Consejo no informó si recurrieron a estos mecanismos.

La Veeduría por la Democracia, que agrupa a cinco asociaciones y que está liderada por el catedrático César Ulloa, criticó, en un comunicado al CPC, porque el concurso “evidencia la vuelta al pasado al priorizar a candidatos de los partidos políticos, frente a la casi nula participación” de la sociedad. (I)

Fin de encargo en CNE

Once días faltan para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio concluya el encargo por 60 días, que le hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) transitorio, mientras se elige a los reemplazos definitivos. El vocal José Cabrera aclaró ayer que no les han comunicado que su periodo se extendería, por lo que el 2 de octubre terminarían sus funciones provisionales. (I)