Pasajeros sangraron por la nariz cuando avión en el que volaban perdió presión

Nueva Delhi -

Un avión de la empresa Jet Airways debió regresar el jueves a Mumbai, la capital financiera de India, luego de que decenas de pasajeros se quejaron de dolor en los oídos y algunos sangraron de la nariz debido a una pérdida de presión en la cabina, informó la propia aerolínea.

En un comunicado, Jet Airways precisó que su vuelo 9W697, con 166 pasajeros y cinco tripulantes, aterrizó de manera normal en Mumbai. Un total de 30 pasajeros recibieron ayuda médica.

Darshak Hathi, quien iba en el vuelo, dijo que durante la emergencia en el Boeing 737 se desplegaron las mascarillas de oxígeno.

De acuerdo con el sitio de rastreo de vuelos Flightradar24, el avión dejó de ascender cuando alcanzó los 11.000 pies de altitud (3.350 metros) antes de regresar a Mumbai.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps

— Darshak Hathi (@DarshakHathi) 20 de septiembre de 2018