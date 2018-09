La asambleísta Cristina Reyes tomará acciones contra la aerolínea American Airlines

La asambleísta Cristina Reyes (PSC) indicó este viernes que tomará acciones contra American Airlines, aerolínea estadounidense a la que calificó de "sinónimo de abuso y maltrato a los usuarios".

Reyes relató que la tarde del jueves personal de esa empresa aérea tuvo una actitud hostil con ella en el aeropuerto internacional de Miami -donde hacía una escala- cuando se aprestaba a tomar el vuelo 927 rumbo a Guayaquil, tras haber representado a Ecuador en una misión oficial como asambleísta en Corea del Sur.

"Previo a abordar el avión un colaborador de American Airlines me indicó que no podía ingresar con una pequeña bolsa de libros que llevaba en mis manos porque lo consideraban como otra pieza de equipaje, por lo que me dispuse a guardarla en mi maleta de mano", detalló la legisladora.

Agregó que cuando guardó los libros, el empleado de American empezó a discutir con ella y le dijo que no podía hacer eso e intentó impedir su ingreso a la aeronave. "Me negué por tratarse de una medida ilegal e injustificada. Frente a esta situación los pasajeros, muchos de ellos ecuatorianos, rechazaron la actitud de la aerolínea y me mostraron su apoyo".

Reyes aseguró que logró embarcarse, pero que los colaboradores de la aerolínea llamaron a la Policía para bajarla; dijo que los agentes policiales no entendieron la situación, pues se trataba de una escala, sin embargo la asambleísta decidió desembarcar para evitar retrasar el vuelo.

"Es común encontrar en las redes sociales muchas denuncias sobre el maltrato, robos y discriminación que sufren en ciertas aerolíneas y la poca respuesta que reciben de las mismas. Este tipo de situaciones no pueden quedar en la impunidad por lo que iniciaré las acciones correspondientes para que estos abusos no se repitan con otros ciudadanos", indicó Reyes, al tiempo de agradecer a la Cancillería ecuatoriana, el Consulado de Ecuador en Miami y a la Policía de EE.UU. por mostrarle su cordialidad y apoyo.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC), pese a que el indicente no se registró en Ecuador, lamentó los sucedido y le indicó a la asambleísta que podía recibir asesoría con personal de Atención al Usuario de la DGAC.

No es la primera vez que empleados de esta aerolínea son acusados de cometer abusos. En diciembre pasado American Air ofreció disculpas a dos basquetbolistas profesionales que fueron expulsados de un vuelo en Dallas tras ser acusados por un asistente de vuelo de robar mantas.

En tanto que en 2016 una pasajera de un vuelo de American Airlines, que salió desde Guayaquil hacia Miami, denunció que una asistente de vuelo le robó su cartera mientras ella dormía. Ese mismo año, el alcalde Jaime Nebot protestó contra la empresa aérea por las quejas de pasajeros ante los constantes atrasos de la aerolínea, así como los altos precios que impone esta empresa. (I)