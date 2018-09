De la versión de ‘Guacho’ herido se ha pasado al paradero incierto

Con 4.000 hombres del Ejército colombiano buscando a Walter Arizala, alias Guacho, los resultados aún no son concretos. A casi una semana desde que el Gobierno de Colombia anunció que el disidente de las FARC había sido herido, las versiones han ido cambiando y el manejo de la información ha recibido cuestionamientos en medios del vecinos país.

El fin de semana pasado, el presidente Iván Duque, y luego el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijeron que alias Guacho había resultado herido tras combates con las fuerzas públicas. Incluso, en la cuenta de Twitter de esta cartera se indicó que estaba gravemente herido.

Pero en las últimas horas, Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, ha evitado referirse a las condiciones en las que se encontraría Guacho, buscado por secuestrar y asesinar a los miembros del equipo periodístico de El Comercio y una pareja de Santo Domingo.

Mejía dijo que no puede “confirmar ni desvirtuar” si Guacho está herido tras combates con las fuerzas públicas.

“Únicamente hasta que tengamos su cuerpo o hasta que lo capturemos vivo podremos mirar al pueblo colombiano a los ojos y decir la verdad y nada más que la verdad”, expresó.

Esto contrasta con detalles que había anticipado el fin de semana el ministro de Defensa colombiano, quien dijo que Guacho recibió dos disparos de fusil en una zona aledaña al puerto de Tumaco, departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), durante combates con efectivos colombianos.

Los medios colombianos señalaron el fin de semana que era un francotirador el que le había disparado.

María Isabel Rueda, periodista de la emisora colombiana W , consideró ayer que hay un manejo errático de la información sobre Guacho. “En una semana nos han paseado de la versión de que está herido a la que estaría muerto, para regresar hoy a la verdadera: alias Guacho no está bajo el control de las fuerzas militares, no solo no saben si está herido o muerto, sino tampoco si está en el cerco del Ejército... ”, dijo.

El portal Pulzo también se refirió a la falta de comunicación que existe en el Palacio de Nariño en lo relacionado a temas de Venezuela y la operación contra alias Guacho.

Por su parte, Duque sostuvo que siguen “en la cacería de ese delincuente conocido como alias Guacho, de manera que el trabajo se está adelantando”.

Ecuador sigue con los controles en la zona de frontera con Colombia. (I)