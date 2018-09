Creatividad se da cita en evento

La propuesta de una alianza creativa entre marcas, agencias y medios en beneficio del mercado local, cómo generar contenido para una marca sin cansar al consumidor y no sienta que se le está vendiendo un producto, aunque sea así, o cómo montar los snippet o fragmentos de contenido en tiempo real fueron algunos de los temas abordados la mañana de ayer tras la inauguración del Lions Edit Ecuador, en el centro de convenciones de la UEES, en Samborondón.

El evento es organizado por Diario EL UNIVERSO, representante oficial del Festival Cannes Lions en Ecuador, y por la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad.

La cita, que culminará mañana, reúne a varios speakers nacionales e internacionales, con amplia experiencia, y workshops. También hay una exposición de casos de campañas locales y mundiales premiadas en Cannes Lions 2018.

Nicolás Pérez Lapentti, subdirector de Nuevos Medios de Diario EL UNIVERSO; Pernille Raven, jefa de contenido de Mad Cow Films; y, Laura de la Fuente, CEO de Calusa Media, fueron los primeros expositores del evento que busca inspirar en los asistentes grandes ideas que los lleven a impulsar esta industria.

Pérez durante su charla sobre el incierto futuro de la publicidad en un mundo digital abordó varias tendencias que, según considera, más impactan en la publicidad digital como, por ejemplo, el aumento de suscriptores que está pagando por un servicio para no ver publicidad como Netflix. También mencionó adblocking o aplicaciones móviles para bloquear la publicidad; y aggregation, que se aplica a diferentes plataformas y servicios.

Planteó a la audiencia propuestas como una alianza creativa entre marcas, agencias y medios en beneficio del mercado local, coproducción de contenidos de alta calidad y finalmente para coadyuvar a la transformación digital de las marcas: “Solo trabajando uno a uno con las marcas en el mercado ecuatoriano vamos a poder crear la transformación”.

Raven, oradora de Cannes 2017 y 2018, abordó el tema Branded content (contenido brandeado): Cómo generar contenido para una marca sin cansar al consumidor; mientras que la expositora Laura de la Fuente, profesora de Mobile en ISDI/MIB y en el MBA de Comunicación de Kühnel, expuso sobre Internet of me, contenido personalizado de las marcas hacia sus usuarios. Habló sobre los snippet o fragmentos de contenido y dio a conocer varias de sus estrategias mobile.

Entre los expositores nacionales participaron Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien habló sobre su primer negocio de venta de agua de coco que comenzó hace quince años.

En la tarde estaban previstas las charlas de los speakers Juan Posada, quien es parte del equipo que ganó el primer Oro en One Show; Mariam Guessous, fundadora y directora creativa de I See You Wellness; Roberto Salas, cofundador y presidente de Young Hero; Fergus O’Hare, director de Facebook Creative Shop para APAC.

Además de las charlas hay tres talleres dictados por Raven, Guessous y Juan Isaza, líderes de la industria creativa bajo distintos temas, desde media planning hasta creativas.

Hoy estará Pablo del Campo, fundador de la agencia Del Campo Saatchi & Saatchi en Argentina y España. (I)