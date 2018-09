Inmigrantes ecuatorianas protagonizan campaña de sensibilización sobre la transexualidad en España

Madrid -

Desde pequeña Eva sabía que quería ser una niña. No se sentía cómoda en el cuerpo de un varón. Comenzó a tomar hormonas con 20 años. Dice que fue la primera transexual declarada de Samborondón, el cantón en el que nació hace cinco décadas.

En España, su historia es una de las protagonistas de la campaña "Flashback. Desmontando el pasado, construyendo el presente” que abandera la ONG Imagina MÁS. En total, 12 inmigrantes participan en la iniciativa de la entidad especializada en temas de salud sexual, igualdad y diversidad.

El objetivo es visibilizar los episodios más violentos que han experimentado a lo largo de sus vidas y que han salido a la luz durante los talleres de psicodrama a los que han asistido.

Eva vive en Madrid. Trabaja como peluquera pero, en más de una ocasión, se vio abocada a ejercer la prostitución. La inaccesibilidad al mercado laboral es solo una de las tantas dificultades a las que se enfrentan las mujeres transexuales. Teresa Navazo, trabajadora social de Imagina MÁS, añade la falta de apoyo o rechazo familiar, el aislamiento social, la alta exposición a la violencia transfóbica o el riesgo de infección de VIH/ITS.

De hecho, hasta hace apenas unos meses atrás la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantenía aún la transexualidad en su listado de enfermedades mentales.

Flashback es “una forma de volver al pasado con un efecto de superación”, explica Navazo. Eva aceptó participar en la campaña porque es una manera de decir “aquí estoy”, como un ejercicio de empoderamiento en un entorno adverso y hostil que coloca a este colectivo en una situación de extrema vulnerabilidad. Por eso, a todas esas personas que no la han aceptado, hoy les diría: “soy independiente, soy una mujer más, soy un ser humano”.

Adriana, también ecuatoriana, lo deja claro: “me he superado a mi misma, he crecido como persona y me amo como soy a pesar de los obstáculos. Yo no miro atrás, siempre he creído en mí”.

Imagina MÁS es una ONG que ejecuta un programa de atención socio-sanitaria dirigido a mujeres transexuales en riesgo de exclusión social. El número de personas atendidas ronda las 800. Más de la mitad proceden de Ecuador.

Si bien la mayoría reside en el país europeo desde hace más de una década, Navazo detecta “un flujo de inmigrantes que vienen durante un determinado tiempo, trabajan, ganan dinero y se van. Hay mucha movilidad”. Pero todas tienen una cualidad en común: “su nivel de resiliencia es muy fuerte. Son mujeres muy poderosas”. (I)