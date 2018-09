Xavier Lazo Guerrero: ‘Con politización no vamos a salir de este subdesarrollo’

Las primeras medidas del ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo, quien lleva menos de un mes en el cargo, se enfocan al sector arrocero como dar a la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) $ 17 millones para garantizar la compra de arroz, pero reconoce que encontró muchos problemas internos en esa cartera de Estado.

¿Qué se ha encontrado en estos 22 días (hasta el viernes pasado)?

Desorden, falta de información, inversiones que no se han hecho de la mejor forma, excesivo gasto corriente, problemas a lo interno, politización de la cartera, también división y politización de las organizaciones gremiales.

Los agricultores se quejan de la falta de investigación. ¿Cómo encontró al Iniap?

Es una institución que ha tenido ciertos éxitos, pero en el balance final el resultado no es bueno, tiene que ser mejor en el futuro... Si hay que aliarse con la empresa privada hay que hacerlo, si hay que enfocarse en rubros que tengan más necesidad en el corto y mediano plazo hay que hacerlo...

Pero el presupuesto del MAG es de menos del 1% del Presupuesto General de Estado. ¿Cree que es suficiente?

Yo sí creo que debe haber un mayor presupuesto para esta cartera de Estado, así como la investigación, no hay presupuesto que aguante, si hay una institución que está politizada, que es ineficiente, que no hay funcionarios que estén al servicio para los productores agropecuarios, no hay presupuesto que aguante.

¿Y cuál es el presupuesto que ha encontrado?

Ahorita recién estamos actualizando la información para poder saberlo, tenemos un bajo porcentaje de ejecución, inclusive tenemos poco y de paso mal ejecutado... Esos indicadores afectan en los próximos años el presupuesto.

¿Pediría mayores recursos?

Eso es mediante planes, estamos contra el tiempo porque sabemos que si no hay capacidad de ejecución para lo que ya está planteado va a ser difícil, pero creo que el presidente tiene una gran sensibilidad, yo creo que hay manera de poder conseguirlo, el problema ahora es que hay demasiada crisis...

¿Cuándo presentará un informe al presidente?

El presidente es consciente de que tengo pocos días en el cargo, pero también está muy atento a lo que pasa, y en los próximos días se le estará informando de toda la problemática que él ya ha conocido.

¿Podría declararse la emergencia en el agro?

Ya se han declarado emergencias y qué pasó, resultaron en más dudas. Más bien creo que con calma, con opciones y con conocimientos podemos salir de estas situaciones difíciles. (I)