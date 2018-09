Socios del pacto vial tienen citaciones

De los 57 representantes de las entidades socias del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, el 87% (50) registra citaciones en su licencia de conducir, según una revisión de este Diario que revela que 30 de ellos no tienen los 30 puntos del permiso.

La mayoría de consultados dijeron que ellos no manejan sus vehículos o que los vendieron y aún figuran como dueños o que son errores del sistema.

“Son todos por los famosos radares móviles, que son una trampa, una extorsión pública”, se justificó Ricardo Rocco, secretario de la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas, quien consta con 0 puntos y tiene infracciones por velocidad.

Son todos por los famosos radares móviles, que son una trampa, una extorsión pública”. Ricardo Rocco, secretario de la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas

El director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pablo Calle, figura con 12 puntos y citaciones también por velocidad. “Es un error del sistema, ya que he identificado una infracción por fotorradar en la cual se me ha restado 6 puntos a mi licencia que no corresponde”, señaló.

Es un error del sistema, ya que he identificado una infracción por fotorradar en la cual se me ha restado 6 puntos a mi licencia que no corresponde”. Pablo Calle, director de la ANT

El director del ECU-911, Rubén Robayo, consta con 13,5 puntos y 13 citaciones.

Otros con citaciones son los dirigentes del transporte Napoleón Cabrera y Alberto Arias, con 16,5 y 26,5 puntos en su licencia; Abel Gómez, presidente de la Federación de Transportistas Interprovinciales, registra 98 citaciones y 13,5 puntos.

También hay autoridades seccionales como los prefectos de Guayas, Jimmy Jairala, con 19 citaciones, y de Pichincha, Gustavo Baroja, con 3; y el alcalde de Yaguachi y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Daniel Avecillas, con 9 infracciones. “Ha de ser que el chofer, a veces que yo no estoy aquí le pido que haga algo en mi camioneta”, explicó Jairala, mientras que Avecillas dijo: “No he sido yo, yo no lo manejo. Fue el chofer. Ese carro va con mis hijos a la escuela”.

Ha de ser que el chofer, a veces que yo no estoy aquí le pido que haga algo en mi camioneta”. Jimmy Jairala, prefecto del Guayas

No he sido yo, yo no lo manejo. Fue el chofer...". Daniel Avecillas, alcalde de Yaguachi y presidente de AME

El gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM), Andrés Roche, quien registra 29 citaciones, alegó: “Soy solidario en el pago de la multa de un tercero que ha cometido con mi vehículo una infracción”.

Revisión de citaciones de tránsito

Este Diario revisó los registros de citaciones de tránsito de 57 funcionarios y representantes de la sociedad civil que firmaron el Pacto Nacional para la Seguridad Vial, en agosto del 2017. En el caso de algunas instituciones y organizaciones se incluyeron a los nuevos servidores y, en otros casos, aquellos que ya no laboran en el régimen o dejaron de estar al frente de dichas entidades.

De los 57 funcionarios, 27 tienen los 30 puntos completos y los restantes 30 tienen entre 0 y 28,5 puntos. De todos ellos, 50 tienen entre 1 y 98 citaciones; solo siete no registran ninguna infracción de tránsito. A continuación las declaraciones de los entrevistados:

1. Ricardo Rocco Paz

Secretario de la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas (Aemoto)

Puntos de licencia de conducir: 0

Citaciones pagadas: 10

Deuda por multas: $ 755,75

Causas: No utilizar cinturón de seguridad

Conductor exceda dentro del rango moderado límites de velocidad

Estacionar en sitios prohibidos

Tiene cero puntos en la licencia

“Son todos por los famosos radares móviles, que son una trampa, una extorsión pública para sacarle plata al ciudadano. Todos sabemos que no están bien calibrados, todos sabemos que están mal ubicados... En mi caso personal, yo solo ando en moto, yo saco la camioneta únicamente cuando tengo que hacer compras o cuando tengo que transportar personas. Entonces es bastante ilógico”.

En el 2017 tiene una por no usar el cinturón de seguridad

“Extraño. No recuerdo. Yo ando muy poco en auto, entonces no. No puede ser porque la verdad yo he tenido muchas noticias de personas que les ponen unas multas que no saben de dónde. En mi caso, yo tengo una multa, que debe de estar en su registro, que es de un vehículo que no tiene placa”.

En el 2012 hay una citación por usar el teléfono celular mientras conduce

“No la recuerdo. Esas son las cosas que les ha pasado a muchas gente y usted no tiene elementos para probar que no lo hizo o que no fue usted, primero tiene que pagar para reclamar”.

2. Pablo Calle Figueroa

Director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

Puntos de licencia de conducir: 12

Citaciones pagadas: 11

Deuda por multas: $ 132,75

Causas: Conductor que exceda dentro de rango moderado límites de velocidad

Adelantar en sitio peligroso

El funcionario no concedió una entrevista, pero envió un comunicado a este Diario en el que se refirió a los 12 puntos de su licencia de conducir que registró el sistema de la ANT con corte al 23 de agosto pasado. Aquí parte de su pronunciamiento:

“De las 12 infracciones de tránsito que se encuentran registradas, 10 son infracciones registradas por fotorradares, estas no pueden verificar la identidad del conductor, por lo que, las sanciones son impuestas al propietario del vehículo, lo cual es mi caso, estas infracciones han sido cometidas en un vehículo que se encuentra a mi nombre. He podido verificar en la página web www.ant.gob.ec, en la sección consulta de citaciones y puntos, que en mi registro constan 12 puntos en mi licencia de conducir, lo cual es un error del sistema, ya que he identificado una infracción por fotorradar en la cual se me ha restado 6 puntos a mi licencia de conducir que no corresponde, ya que el artículo 155 del Reglamento de aplicación de la ley de tránsito establece: La pérdida de puntos se aplica exclusivamente al conductor infractor, por ende, si se cometiere una infracción de tránsito y no se pudiere identificar a la persona que conducía el vehículo, el propietario del mismo será sancionado con las multas correspondientes, pero no con la reducción de puntos en su licencia”.

“En este caso, como ciudadano he solicitado a la Mesa Única de Servicios de la ANT, se verifique y se actualice el sistema para que esos 6 puntos sean restituidos; este es un proceso que lo puede realizar cualquier ciudadano, únicamente requiere acercarse a las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito con su solicitud por escrito y su cédula original, se le entregará un turno de atención y una vez en el módulo, el funcionario ANT verificará y realizará la actualización en el sistema de manera inmediata, y así el usuario podrá verificar en ese momento la restitución de puntos”.

3. Abel Gómez Cevallos

Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador(Fenacotip)

Puntos de licencia de conducir: 13,5

Citaciones pagadas: 98

Deuda por multas: $ 0

Causas: Exceder dentro del rango moderado del límite de velocidad

Estacionar en sitio prohibido

Cambio brusco de carril

Este Diario contactó a este dirigente, quien pidió que se le envíen las preguntas por whatsApp, pero hasta el cierre de esta edición no contestó.

4. Rubén Robayo Araque

Director (e) del Centro Integrado de Seguridad ECU-911

Puntos de licencia de conducir: 13,5

Citaciones pagadas: 13

Deuda por multas: $ 127,38

Causas: Conductor que exceda dentro de rango moderado límites de velocidad

Desobedecer orden de autoridad de tránsito

No usar cinturón de seguridad

Este Diario se contactó con el departamento de comunicación del ECU-911, pero la respuesta fue: “Por temas de agenda, el director general no podrá acceder a la entrevista telefónica solicitada por usted”.

5. Napoleón Cabrera Yumbla

Presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador (Fenacotrali)

Puntos de licencia de conducir: 16,5

Citaciones pagadas: 11

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que exceda dentro de rango moderado límites de velocidad

No usar cinturón de seguridad

Usar películas antisolares

En el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, usted registra 16 puntos en la licencia

“A mí la ATM me ha llamado algunas ocasiones a pagar multas, pero yo señor jamás he estado en Guayaquil. Nuestra lucha permanente ha sido que muchas veces los conductores cometen contravenciones y las multas van al dueño del vehiculo. Yo he perdido 14 puntos en 11 citaciones y sin haber manejado mi vehiculo, porque de las placas que usted me da es de un vehiculo que yo tuve".

6. Catalina Ontaneda Vivar

Gerente del Pacto Nacional para la Seguridad Vial

Puntos en la licencia de conducir: 17,5

Citaciones pagadas: 8

Deuda por multas: $ 0

Causas: Uso inadecuado de la bocina

Cambio brusco de carril

Exceder rango moderado de velocidad

Este Diario le solicitó una entrevista a la funcionaria a través del departamento de comunicación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

7. Carlos Chiriboga Moncayo

Presidente de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg)

Puntos de licencia de conducir: 18

Citaciones pagadas: 11

Deuda por multas: $ 125,06

Causas: Conductor que exceda dentro de rango moderado límites de velocidad

Conductor que desobedezca orden de agente de tránsito

Estacionar en lugar prohibido

Este Diario solicitó una entrevista con el directivo, pero prefirió no dar declaraciones.

8. Rafael Velasco González

Presidente de Ecovial

Puntos de licencia de conducir: 19,5

Citaciones pagadas: 8

Deuda por multas: $ 0

Causas: Usar el teléfono celular mientras conduce

Conductor que exceda dentro de rango moderado límites de velocidad

Conductor que desobedezca orden de agente o señal de tránsito

Usted tiene 19,5 puntos en la licencia

“Gracias a usted recién me entero que tengo 19,5. Voy a revisar cuánto tengo. No he conocido de esto”.

En junio de este año tiene una multa por usar el celular mientras conduce

“Ya. Respecto a eso, no es así, no estaba con el teléfono. Lamentablemente en la ciudad de Quito, el señor vigilante, no por justificarme, pero lamentablemente yo estaba cogiendo un artefacto y él pensó que era el teléfono. De eso le di la explicación, pero no hubo”.

¿Qué artefacto estaba cogiendo?

“No recuerdo qué artefacto estaba cogiendo, pero no era el teléfono. No recuerdo”.

Eso fue en junio de este año. También tiene una en febrero por desobedecer órdenes del agente

“No, no sé a qué se refiere eso”.

Es de acuerdo con el registro de la ANT. ¿Fue con el vehículo con placas (protegido)?

“No es mi vehículo, ese le vendí el vehículo Spark a un señor y lamentablemente no ha hecho el traspaso. Recién ha hecho el traspaso, yo vendí hace mucho tiempo y eso sí me ha perjudicado por las sanciones... Recién después de haber ubicado al propietario y recién le he exigido porque me estaba perjudicando”.

También hay una del 2016 por instalar faros, luces en sitios prohibidos

“No conozco eso, nunca me ha pasado”.

Y hay otras dos por exceder la velocidad dentro del rango moderado, en el 2015

“Uno de esos sí puede ser, el otro no”.

9. Miguel Martínez Toledo

Director del Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (Sppat)

Puntos de licencia de conducir: 21

Citaciones pagadas: 2

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conducir con licencia caducada, anulada o revocada

Estacionarse en lugar prohibido

¿Recuerda las dos citaciones que registra usted en el sistema de la ANT? Una es por conducir sin licencia y la otra es por estacionarse en un sitio prohibido

“En ningún momento yo tengo multa por estacionar en sitios prohibidos”.

En la ANT tiene 21 puntos y dos citaciones pagadas

“Sí, tengo una citación que me notificaron y claro me restaron 9 puntos, que era porque circulé en la ciudad de Cuenca sin la licencia y por la ausencia del documento, que estaba vigente y todo, me sancionaron con esta multa. Pero en ningún momento mal estacionado”.

Consta con el vehículo (número protegido), en el 2008

“Ese vehículo al que hace referencia ni siquiera es de mi propiedad, voy a averiguar”.

La entidad que le citó es la Policía y que pagó la multa de $ 4

“No he pagado ninguna multa porque no he cometido esa infracción y ese no es mi vehículo”.

¿Qué opina sobre el incumplimiento de las normas de tránsito de algunos miembros del Pacto vial?

“En el 2015 no había el Pacto vial y yo no estaba en el Sppat. Toda la vida he manejado, ese fue un tema personal (citación por circular sin licencia) que tuve que salir de emergencia, salí sin licencia y había un operativo y encontraron que no tenía el documento y emitieron la citación”.

10. Alejandro Álvarez Tapia

Exdirector ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y, actualmente, coordinador de comunicación en esa misma institución

Puntos de licencia de conducir: 21

Citaciones pagadas: 4

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conducir con licencia caducada, anulada o revocada

No usar cinturón de seguridad

No exigir a acompañante el uso de cinturón de seguridad

Usted tiene 21 puntos y cuatro citaciones pagadas, la última es del 2016. En 2017 usted tiene infracción por conducir con licencia caducada

“Es correctísimo, pero mira, creo que eso fue en septiembre y no me había percatado de que mi licencia caducó en agosto. Eso es correcto”.

Hay otra citación por no usar el cinturón de seguridad en el 2016

“Yo no, o sea, ahí está mal, creo que la falta es por no obligar el uso del cinturón de seguridad. Sí hay otra citación con ese detalle, pero en el 2012. Esa fue mi esposa que no se puso el cinturón”.

También tiene citaciones por conducir sin luces, no usar señal para virar

“Yo creo que ese era mi Suzuki, el otro me lo había prestado mi cuñado. La primera que tú dices, recuerdo que eran las cinco de la tarde y el vigilante quería que tenga encendida las luces. Gracias a Dios, no tengo eventos significativos que contravengan las leyes de tránsito. Yo creo más que la autoridad para hacerte cumplir las leyes, tú como ciudadano, eso es un aspecto cultural. Si bien es cierto hay organismos que tienen que ver con el tránsito, ya es algo cultura”.

11. Ernesto Pazmiño Granizo

Exdefensor Público General

Puntos de licencia de conducir: 22

Citaciones pagadas: 12

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que exceda velocidad dentro del rango moderado

Estacionar en sitio prohibido

Este Diario solicitó una entrevista con Ernesto Pazmiño antes de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designara a un nuevo titular de esta entidad, pero hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta.

12. Galo Manzano Ruiz

Presidente de la Asociación de Escuelas de Capacitación de Conductores No Profesionales del Ecuador

Puntos de licencia de conducir: 22

Citaciones pagadas: 3

Deuda por multas: $ 0

Causas: No usar el cinturón de seguridad

Estacionar en sitio prohibido

Usar teléfono mientras conduce

Usted tiene 22 puntos de los 30 de su licencia

“Realmente no he chequeado la página, no sabría decirle”.

En el sistema de la ANT registran tres citaciones con su nombre, en el 2016, 2015 y 2014. ¿Recuerda estas citaciones?

“No para serle sinceros, pero ahí tendríamos un inconveniente, recuerde que en el 2016 salió la ley de que pasado un año que no se cometa una infracción el sistema automáticamente le recuperaba unos puntos y con lo que se ve no ha funcionado ese tema...”.

Tiene una citación en el 2016 por no usar el cinturón de seguridad

“No me recuerdo bien, puede ser”.

En el 2015 tiene una citación por estacionarse en un sitio prohibido por la ley. ¿La recuerda?

“Esa sí me acuerdo. Cómo le explico. Yo fui a retirar el carro por la basílica y el policía me encontró a mí retirando el carro, bueno igual la tuve que pagar”.

Y en el 2014 tiene una infracción porque el conductor usa el celular mientras conduce

“Esa sí me acuerdo porque yo le apelaba al agente de tránsito que yo no estaba usando el celular, pero ahí fue la palabra de él contra la mía y como no tenía evidencia no podía desvirtuar por decirlo así. El señor policía dice que yo estaba utilizando el celular, pero me coge como cinco kilómetros más adelante y yo le decía que no vine con el celular en la mano...”.

13. Cristóbal Chica Martínez

Director Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)

Puntos de licencia de conducir: 22,5

Citaciones pagadas: 13

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conducir sin licencia

Conductor que exceda velocidad dentro del rango moderado

No registrar dominio de carro

Este Diario solicitó una entrevista con este funcionario, pero no hubo respuesta.

14. Patricia Herrera Díaz

Presidenta de la Fundación CAVAT y delegada de las organizaciones sociales en el Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Puntos de licencia de conducir: 22,5

Citaciones pagadas: 16

Deuda por multas: $ 59,06

Causas: Conductor que exceda velocidad dentro del rango moderado

Conducir sin licencia

No registrar dominio de carro

¿Usted tiene 22,5 puntos en la licencia?

“Tenía 27, lo que pasa es que me atrasé en una matrícula ha sabido infraccionar cuando uno se atrasa a cambiar de nombre. Ahí me tocó hacerme a mí mismo infraccionar para poder matricular el carro (por el traspaso de dominio, cuando se pasa un mes)”.

Sí, ahí perdió 1.5 puntos, pero en julio también perdió 3 puntos por estacionar en lugares prohibidos

“A veces multan a mis hijos en el vehículo, a veces uno no sabe cuando se presta, pero bueno. Pero en lo más trato de cumplir la ley porque tengo que dar ejemplo. Puede ser, a veces uno se arrima por un momento y uno no sabe cuándo, ahora le toman la foto. Pero no recuerdo haberme parqueado en un sitio no permitido. Puede ser mi esposo o mis hijos”.

¿Tiene una deuda de $ 59?

“Esa la pagué ayer para poder matricular. Si uno quiere matricular tiene que hacerse infraccionar (por traspaso de dominio) y ahí viene el pago y con eso puedo matricular con todos los documentos habilitantes”.

Tiene 16 citaciones pagadas, de esas 15 en los últimos 5 años, la mayoría por exceso de velocidad dentro del rango moderado.

“Si, la mayoría es de los préstamos a mis hijos de los carros. La mayoría por la ruta Viva, porque bajan a la casa, porque vivimos en Cumbayá, y la otra para dejar a una amiga al aeropuerto. Sí, estoy consciente de esto y por eso toca pagar”.

Usted tiene una fundación que trabaja en la prevención de accidentes viales

“Así es, tiene toda la razón. Yo soy la primera persona que trato de cumplir la ley, pero lo mejor que puedo. A veces se escapa de la mano cualquier situación, pero ahí estamos”.

Registra una infracción por desobedecer una orden de tránsito, en enero de este año.

“No sé de cuándo será, en enero, le prometo que no sé, no recuerdo haber tenido alguna discusión con algún agente de tránsito...”.

15. Fander Falconí Benítez

Ministro de Educación

Puntos de licencia de conducir: 23,5

Citaciones pagadas: 13

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que exceda velocidad dentro del rango moderado

Conductor que desobedezca orden de agente de tránsito

Usar el teléfono mientras conduce

Este Diario solicitó una entrevista con este funcionario, pero hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta del área de comunicación del Ministerio de Educación.

16. Edwin Miño Arcos

Director Ejecutivo del Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope)

Puntos de licencia de conducir: 24

Citaciones pagadas: 4

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que exceda velocidad dentro del rango moderado

Estacionar en sitio prohibido

En el 2015 tiene una citación por exceso de velocidad

“Me bajaron 6 puntos, sí me acuerdo, fue en la vía a Tababela, pero justamente yo pedí la apelación, acepté la sanción, pero pedí la apelación porque vea ese es un problema de la infraestructura vial. Cuando usted coge la vía a Tababela tiene un tramo que le dice 100 km/h, (y) tiene otro que le dice 60 km/h. ya, si no están definidos los tramos, si yo le cambio en menos de seis kilómetros dos y tres niveles de velocidad usted no tiene una seguridad de cómo puede andar. Cuando usted toma la Simón Bolívar, por ejemplo, tiene varios tramos, la ley le plantea 90, pero hay en algunos que le dan 100 km/h y en otros le ponen 70 km/h. Entonces hay que homogenizar. Ese es otro de los problemas que tenemos. Yo lo apelé eso para tener la oportunidad de decirle a la juez: Vea aquí tenemos un problema de competencias porque llega el Municipio de Quito y le pone cerca del redondel de Tababela 60 km/h, usted me sanciona porque iba a 96 km/h, en ninguna parte de la vía dice 90 km/h. Ah, pero la ley dice 90, pero más allá hay un rótulo de 100. Yo quería expresarle a la jueza esa esquizofrenia que hay en la administración”.

Ud. es el representante de los gobiernos provinciales en el pacto vial, ¿no deberían ser los primeros en respetar las leyes de tránsito?

“Es un poco complicado, yo soy administrador público, yo sé que se espera más allá del funcionario público que sea un ejemplo, pero no siempre coinciden estos procesos, pero lo importante es que todos aportemos, más que empeñarnos en una sola persona. Puede ser un mal conductor, pero tal vez puede ser una persona con grandes visiones estratégicas para solucionar este problema”.

17. Oswaldo Guamán Martínez

Presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional (Fenatei)

Puntos de licencia de conducir: 24

Citaciones pagadas: 11

Deuda por multas: $ 428,46

Causas: Conductor que exceda velocidad dentro del rango moderado

Usar celular mientras conduce

No usar cinturón de seguridad

Tiene 11 multas pagadas, 1 anulada y 4 pendientes

“Si, recién revisé la semana pasada”.

Y tiene una deuda de $ 428 por 4 infracciones, este año

“Sí, dentro del rango moderado, vía a la costa... Lo que pasa es que la vía a la costa, los radares como que tienden a tener una variación, de pronto en el tacómetro mío marca una cosa y de pronto en el radar, otra cosa. Y de eso son algunos reclamos a la CTE, pero parece que han ido corrigiendo algunos. Pero igual ya están, inclusive me salió una en Ambato, en el perímetro urbano tiene rango moderado de 40 y estaba dentro de la Panamericana, entonces nunca podría haberse dado un rango de 40, sino sobre 90-100, porque estaba dentro de la Panamericana, no estaba dentro de casco urbano, ahí el límite es 50 km. Eso por ejemplo son falencias que a veces tienen las instituciones del Estado, como en el caso del municipio de Ambato”.

También tiene una citación por usar el celular mientras conduce, en el 2016

“Ahí me pusieron porque estaba el teléfono en manos libres”.

Y una pendiente por lo mismo en agosto de este año

“Siempre estoy con manos libres, conectado al carro”.

¿Y por eso lo sancionaron?

“Supuestamente por tener el teléfono sobre las piernas. Pero estaba conectado al manos libres, al bluetooth del carro”.

Usted, como transportista, conoce de la ley

“Sin duda alguna, sí, pero le repito, la falta de conciencia también de uno como usuario”.

Tiene una deuda de $ 428

“No, ya voy a pagar, porque tengo que matricular el carro”.

18. Marcelo Tobar Montenegro

Excomandante de la Zona 8 de la Policía Nacional

Puntos de licencia de conducir: 24

Citaciones pagadas: 2

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que desobedezca orden de agente y señal

Estacionar en sitio prohibido

Tiene 24 puntos y dos multas. La última en 2015 por desobedecer órdenes del agente y señal de tránsito

"No recuerdo...”.

Hay otros miembros del pacto vial que presentan infracciones de tránsito

“Nadie está exento de que pueda, sin querer, infringir la ley de tránsito. De hecho las situaciones de tránsito no son con intención, qué puedo decir, tengo esas dos y los puntos que tengo y ya... sin embargo, no parece ni mucho ni poco que un ciudadano pueda tener, ha de haber muchos que tengan más".

19. Sandra Morejón Llanos

Exfiscal provincial del Guayas

Puntos de licencia de conducir: 24

Citaciones pagadas: 17

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que exceda velocidad dentro del rango moderado

Estacionar en sitio prohibido

Usted registra 24 puntos en su licencia

“No, de lo que recuerdo yo no tengo puntos menos, no, no tengo, eso sí me acuerdo”.

Sí registra 24 puntos y hay citaciones por estacionarse en sitios prohibidos

“Yo le juro que pensaba que no tenía puntos menos; debe haber sido de los carros. De los últimos cinco años...”.

¿Usted conduce su carro?

“Yo conduzco, pero no siempre, lo utiliza mi hija, lo utiliza mi esposo, lo utiliza mi sobrina, en los dos años en que estuve como fiscal provincial lo utilizaba un chofer a medio tiempo, es decir, imagínese, solo he sido la titular de mi vehículo”.

¿Usted no ha cometido esas infracciones?

“Yo en los dos últimos años no he cometido infracción porque yo tenía vehículo (Fiscalía), excepto los fines de semana cuando uno se va a la playa y a veces se excede un punto y ya está el radar, que son las últimas que yo sí cometí, claro, yo sí he cometido, que voy a decir que no, obviamente. Mi hija hace un año conduce y tampoco es que es todo el tiempo. Aquí en la casa ocupa todo el mundo el carro”.

20. Daniel Avecilla Arias

Presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y Alcalde de Yaguachi

Puntos en la licencia de conducir: 24

Citaciones pagadas: 9

Deuda por multas: $ 294,10

Causas: Exceder rango moderado de límite de velocidad

Estacionar en sitios prohibidos

No usar cinturón de seguridad

Usted registra nueve citaciones en los últimos cinco años, varias son por exceso de velocidad

“¿Quién?, ¿yo?, está equivocado. No creo, porque yo no manejo, revise bien porque no es cierto”.

Así consta en los registros de la ANT

“Pero yo no he tenido ni reporte ni a mi correo ni a mi teléfono de multas, yo últimamente, por casi nueve años que no manejo”.

La última citación es del 19 de junio pasado

“La verdad que no recuerdo”.

Hay otra citación en el 2017 por exceso de velocidad.

“La verdad es que no sé de dónde sacó esa información, porque yo tengo la unidad de movilidad municipal y reviso constantemente y a mí no me dieron ninguna notificación. Y de hecho no he tenido reporte de la unidad mía, de alguna multa”.

Constan como pagadas

“No he sido yo en todo caso, porque yo no lo manejo. Fue el chofer, puede ser. Ese carro va con mis hijos a la escuela, todas las mañanas, puede ser, pero no soy yo en todo caso. Yo no conduzco. No me responsabilice a mí, que yo no manejo. A lo mejor el vehículo sí, pero yo no. Yo soy propietario del carro, pero no soy yo el que conduzco”.

21. Marcelo Merlo Jaramillo

Presidente del Consejo de la Judicatura

Puntos de licencia de conducir: 24,5

Citaciones pagadas: 4

Deuda por multas: $ 0

Causas: No usar cinturón de seguridad

Usar el teléfono mientras conduce

No registrar vehículo

Este Diario solicitó una entrevista con este funcionario, pero no hubo respuesta.

22. Patricio Salas Guzmán

Director ejecutivo de FEDESEG

Puntos en la licencia de conducir: 25

Citaciones pagadas: 3

Deuda por multas: $ 37,50

Causas: Usar teléfono mientras conduce

Conducir sin licencia

Desobedecer orden de agente y señal.

Usted tiene 25 puntos en su licencia

“No lo sé, no he revisado mi récord en ese sentido”.

Y una citación pendiente por $ 37,50 del año pasado por usar el celular mientras conduce

“Si, en algún momento fui multado en la ciudad de Quito. Me llamaron y mientras me estaba aparcando justamente para tomar la llamada, la agente de tránsito asumió que yo estaba conduciendo libremente y, bueno, no voy a discutir con la autoridad”.

También tiene otras tres pagadas hace algunos años. En el 2013 por conducir vehículo sin licencia

“Eso no recuerdo, yo nunca he estado sin licencia”.

23. Carlos Macías Zabalu

Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Pesados (Fenacotrape)

Puntos de licencia de conducir: 25,5

Citaciones pagadas: 4

Deuda por multas: $ 12

Causas: Cambio brusco de carril

Estacionar en sitio prohibido

No acatar orden de autoridad de tránsito

Usted tiene 25,5 puntos en su licencia

“Usted sabe bien que uno tiene hijos, que tiene hermanos, y me dicen: Préstame el carro un ratito. Toma, llévatelo. Lo dejan mal parqueado y creo que he perdido cinco puntos en algunos años. No creo que debería de haber perdido esos puntos, pero lamentablemente por mucho que uno le diga a los chicos 'cuidado'. Usted sabe cómo son los jóvenes ahora. Por último se me 'roban' el carro, que es peor. Como nosotros vivimos en un terreno grandecito entonces cuando no me doy cuenta me dejan a pie”.

Usted registra cuatro citaciones por cambio brusco de carril y por estacionar en sitio prohibido

“Eso sí (estacionar en sitio prohibido) pudo haber sido mío, porque como soy muy católico no hay a dónde parquearse alrededor de la iglesia, capaz que han cogido y ni siquiera me han notificado. Antes no se notificaba”.

24. Carlos Brunis Villacís

Presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha

Puntos de licencia de conducir: 26

Citaciones pagadas: 6

Deuda por multas: $ 0

Causas: Usar celular mientras conduce

No usar cinturón de seguridad

Estacionar en sitio prohibido

Usted tiene 26 puntos en la licencia

“Así es. Los perdí justamente, yo tuve la culpa, como en este momento yo estaba conduciendo y (entra) una llamada telefónica y el agente civil de tránsito, no me percaté y me sancionó”.

También tiene una en 2010 por no usar el cinturón de seguridad

“Si, así fue”.

Y tiene otra por no registrar el traspaso de dominio de un vehículo

“Pero mi carro es del 2010, yo no he hecho traspaso”.

¿Usted estaba al tanto de los puntos que tenía en la licencia?

“Yo tenía 24 puntos y al parecer me han sumado los dos puntos extras por no haber cometido ninguna contravención (dos años). Nosotros enviamos un oficio a la ANT, en junio, para que dé cumplimiento a lo que establece el artículo 98 de la ley de tránsito, en la cual se dice que aquella persona que en los últimos 12 meses no haya sido sancionado en alguna contravención automáticamente debían hacerlo, recién hace dos meses para acá la ANT, cuando debieron hacer hace 4 o 5 años atrás, pero eso no se hacía. Usted me deja preocupado sobre que yo he sido sancionado con placas que ni las conozco”.

25. Alberto Arias Ramírez

Expresidente de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador

Puntos de licencia de conducir: 26,5

Citaciones pagadas: 7

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que exceda velocidad dentro de rango moderado

No usar cinturón de seguridad

No respetar señal de tránsito

Usted tiene 26,5 puntos

“¿Cuál es el fondo de tu reportaje?”

Estamos revisando el cumplimiento de las normas de tránsito

“El tema va más allá, yo creo que tú tienes que enfocarte un poquito más allá porque... los conductores dentro de su historial de puntos se pueden encontrar con actores que no tengan puntos, pero el problema no es ese, el problema es qué hacen los actores que son parte de la seguridad vial por el tema fundamental que es la seguridad vial, qué es lo que hacen”.

Tiene citación por exceso de velocidad, en el 2013

“La de exceso de velocidad yo la impugné, que me demostraran que yo estaba en ese vehículo, apareció nada más”.

Así consta en el sistema de la ANT

“Por eso te digo, lo que pasa es que yo la impugné porque ese vehículo se lo vendió. Antes del 2013... Claro, ese vehículo creo que se lo vendió en el 2011, 2012, se vendió ese vehículo”.

Hay otra citación es por no utilizar el cinturón de seguridad

“Esa citación sí me la hicieron. Lo que pasa si mal no recuerdo fue en Guayaquil, saliendo yo de un lugar donde estaba y en la esquina estaban haciendo un operativo. No me puse el cinturón de seguridad, o sea, me lo iba a poner y me vieron que me lo iba a poner recién, pero yo salía de ahí a media cuadra”.

26. Lourdes Cordero Molina

Ministra de Inclusión Económica y Social (MIES)

Puntos de licencia de conducir: 27,5

Citaciones pagadas: 4

Deuda por multas: $ 0

Causas: Estacionar en sitio prohibido

No usar cinturón de seguridad

Usar el teléfono mientras conduce

Este Diario solicitó una entrevista con esta funcionaria, pero el departamento de prensa indicó que “no conduce por el momento”.

27. Alfredo León Banderas

Secretario de Movilidad de Quito

Puntos de licencia de conducir: 28

Citaciones pagadas: 1

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que exceda la velocidad dentro del rango moderado

Este Diario solicitó una entrevista a este funcionario, pero no hubo respuesta.

28. Guillermo Abad Zamora

Director de ONG Justicia Vial

Puntos de licencia de conducir: 28,5

Citaciones pagadas: 26

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que exceda la velocidad dentro del rango moderado

Desobedecer orden de autoridad y no respetar señal de tránsito

Estacionar en sitio prohibido

Usted tiene 28,5 puntos en la licencia

“Sí, debería tener los 30 puntos porque no he incumplido la norma durante dos años y deberían dar los 2 puntos... Con la reforma del 2014 si es que no incumple la norma serán dos puntos por año, pero no se la podía aplicar porque no había una reglamentación. La reglamentación salió ya en abril, consecuentemente ya tengo 2 puntos a favor”.

En el sistema de la ANT usted registra 26 multas pagadas, algunas por exceso de velocidad

“Pero esas multas no son cargadas al conductor, sino al dueño del vehículo. Esas multas, y hay que tener mucho cuidado con la información que va a dar, porque muchos de esos vehículos ya no están a mi nombre y están cargadas al vehículo, así ya no conduzca. Entonces no son al conductor, sino al vehículo”.

¿Los carros citados ya no le pertenecen?

“No, ya no. Ahora el mío es GSD... (número protegido). La única multa que es mía, que es responsabilidad mía es la de 1.5 por no haber cambiado el nombre del vehículo a mi nombre en 30 días, esa es mi responsabilidad total”.

29. Genaro Baldeón Herrera

Presidente de Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEAE)

Puntos de licencia de conducir: 28,5

Citaciones pagadas: 7

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que desobedezca orden de agente

Conductor que exceda la velocidad dentro del rango moderado

No registrar traspaso de dominio

Este Diario solicitó una entrevista a este directivo, pero el equipo de comunicación de la asociación que preside contestó que no había espacio en su agenda.

30. César Navas Vera

Exministro del Interior

Puntos de licencia de conducir: 28,5

Citaciones pagadas: 8

Deuda por multas: $ 118,12

Causas: Conductor que exceda la velocidad dentro del rango moderado

Estacionar en sitio prohibido

Vehículo mal estacionado

Ud. tiene 28,5 puntos en su licencia

“Por no registrar el cambio de dominio de un vehículo por 30 días”.

También tiene una citación pendiente de este año

“Del vehículo, quería aclararle, es un vehículo de propiedad de la familia y la persona que estaba conduciendo era un familiar y esta persona creo que fue a 97 km por hora, en una vía de 90. Claro, como el carro está registrado a nombre mío, me llega a mí la multa”.

Y está pendiente esa multa, $ 118,12 (la citación fue en junio)

“Lo que pasa es que la citación creo que fue en julio. Me fue notificado el 24 de julio del 2018 y hoy voy a mandar a cancelar porque el carro se va a matricular. Entonces cuando hicieron la revisión me dijeron que estaba pendiente eso de cancelar, sinceramente no había visto el correo”.

Hay otras por estacionar el vehículo en lugares prohibidos en 2009. ¿En ese año manejaba usted?

“Ahí sí. Yo era el conductor...No sé si habrá sido mi papá de repente. Ya no tengo ese vehículo, no sé si será un vehículo que yo tenía en esa época... Ese vehículo ya no es mío, talvez en ese año pudo haber sido mío”.

31. Rosana Alvarado Carrión

Exministra de Justicia

Puntos en la licencia de conducir: 30

Deuda por multas: 0

Citaciones pagadas: 0

Causas: Ninguna

Este Diario contactó a la exministra, pero no respondió las llamadas ni mensajes.

32. José Gálvez Valderrama

Exdirector de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)

Puntos de licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 9

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que exceda la velocidad dentro del rango moderado

Estacionar en lugar prohibido

No respetar señal del semáforo

Tiene 9 citaciones, dos por exceder la velocidad

“Una me parece que fue en la ruta Spondylus, en donde en esa época el límite de velocidad máximo era de 90 km/h, y ahí se habían parqueado con esos radares móviles y si mal no recuerdo me había excedido por 3 km y bueno me levantaron la citación y pagué la multa de manera oportuna”.

También tiene citaciones en el 2012, 2011 y 2010 por estacionarse en lugares prohibidos

“Recordemos que las multas se emiten contra las placas. No siempre el dueño de un vehículo es precisamente el que maneja el carro, muchas de esas realmente no las recuerdo. Me decían el otro día que me había metido en contravía y había ocasionado un accidente o algo así”.

33. Luis Valenzuela Valderrama

Director (e) de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)

Puntos de licencia de conducir: 30

Deuda por multas: $ 0

Citaciones pagadas: 0

Este Diario solicitó una entrevista con este funcionario, pero no hubo respuesta.

34. Andrés Roche Pesantes

Gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM)

Puntos de licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 29

Deuda por multas: $ 245,49

Causas: Exceso de velocidad dentro del rango moderado

Estacionar en sitio prohibido

Usted tiene 29 citaciones pagadas

“La multa, la responsabilidad sobre una conducta no es endosable en la responsabilidad. Yo puedo tener un vehículo a mi nombre, de hecho está a mi nombre, pero no lo conduzco yo, lo conduce un conductor, un tercero y el responsable de la infracción es el que lo conduce, la solidaridad es en el pago, en lo civil, y siempre ha sido así y está en la Ley de Tránsito así establecida. Entonces, se paga la multa o cuando se matricula se obliga a pagar la multa al propietario del vehículo, pero la infracción con las responsabilidades que conllevan es del que la cometió, es decir, usted no puede decirme que porque un carro que está a mi nombre porque ha sido multado por un medio tecnológico eficiente y lo cual está bien, porque se ha infringido la velocidad, no quiere decir que el gerente de la ATM lo ha cometido, lo ha cometido un tercero usando mi carro, solidariamente la he pagado yo, pero dígame, ¿yo fui el que incumplí realmente la norma o es la responsabilidad mía sobre el vehículo que ha sido otorgado a un tercero?”.

¿La responsabilidad es solo en lo económico?

“Sí, pero que vuelve al dueño del vehículo, quien luego de que la institución le cobra puede decirle: tú haz cometido una infracción y tengo que arreglarme contigo porque yo la he pagado”

¿Quién conduce sus vehículos?

“Conductores, familiares, choferes. Sí, y se los cobro a ellos. Tengo una norma interna, por eso tengo algunos (conductores) que se han ido. Cuando es la segunda multa la tercera la pagan ellos y eso es lo que hago. Es una política interna”.

35. Luis Lalama Alvarado

Jefe del cuerpo de agentes civiles de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM)

Puntos de licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 5

Deuda por multas: $ 323,06

Causas: Cuando el conductor exceda la velocidad dentro del rango moderado de velocidad

Estacionar en sitio prohibido

Usted tiene tres citaciones pendientes

“¿Yo?”.

Son $ 323 en las multas pendientes

“No he sabido”.

Según los registros de la ANT fueron emitidas por la CTE

“Ah, como yo no estoy en la CTE, yo reviso acá el sistema de la ATM. Lo que pasa es que yo no manejo, el carro está a nombre mío, pero lo maneja mi esposa, a veces mi hermano”.

La última es de mayo de este año, por exceso de velocidad

“¿Ahora en mayo?, ¿cuándo? y ¿dónde?”.

El 2 de mayo

“Ese carro lo utiliza mi esposa, es mío, pero lo maneja ella. Yo ando en los patrulleros de la ATM, todo el tiempo que estoy trabajando, y luego en mi casa”.

Y tiene 5 pagadas, en el 2017, 2016, dos en 2014, la mayoría por exceso de velocidad y una por estacionarse en lugares prohibidos, también en el 2014

“Esa no he sabido. Yo casi no manejo, maneja mi esposa, pero ella maneja tranquila. La que pagué sí en ATM, en el 2017, esa sí la pagué porque yo le dije que había que pagarla. Se ha de haber excedido, mi esposa dice que que ella no corre, pero igual pagamos la multa”.

36. Jimmy Jairala Vallaza

Prefecto del Guayas

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 19

Deuda por multas: $ 134,33

Causas: Exceder límite de velocidad dentro rango moderado

Estacionar en sitio prohibido

Tiene una multa pendiente de pagar de enero de este año

“Es probable, no digo que sea efectivamente así, pero es probable que sea una infracción que cometió la persona que a veces me maneja el carro eventualmente... Es más recién me entero, no sabía. ¿Sabe cuándo fue y dónde?”.

El 22 de enero de este año, por exceso de velocidad

“Entonces no fui yo, ahí sí le prometo que no fui yo, pero bueno voy a proceder a pagarla. Ha de ser que el chofer que maneja el carro a veces que yo no estoy aquí le pido que haga algo en mi camioneta. ¿En mi camioneta o en el carro de la institución?”.

La multa con intereses es de $ 134,33

“Muy bien, los pagaré enseguida para que no suban más intereses. Seguramente no ha llegado la notificación, porque si no, yo hubiera pagado y aparte le hubiera llamado la atención al chofer, porque yo al menos cuando manejo, mis hijos dicen que más rápido llegan a pie, porque manejo a baja velocidad”.

También tiene 17 citaciones, dos en el 2014 y 2015 por exceso de velocidad y estacionar en lugar prohibido, y otras del 2001 al 2013 con otras placas

“¿En mi camioneta?, seguramente cuando me dejan en alguna parte se quedan parqueados, que no lo aplaudo tampoco, supongo que es eso”.

37. Gustavo Baroja Narváez

Prefecto de Pichincha

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 3

Deuda por multas: $ 322,81

Causas: Conductor exceda dentro rango moderado velocidad

Estacionar en lugar prohibido

Tiene dos citaciones pendientes de pago del 2016

“Le cuento que maneja mi hijo y no le he hecho el cambio de propietario a mi carro. Yo no manejo el carro, lo maneja mi hijo. Lastimosamente son de él, creo que por exceso de velocidad”.

La deuda a su nombre es de $ 322

“Así es, qué pena. Él ha infringido, yo no manejo el carro desde 2015”.

También tiene tres multas pagadas en el 2018 por exceso de velocidad

“Sí, del mismo carro, qué pena”.

Usted es miembro del Pacto vial que se formó para mejorar la seguridad vial en el país

“Después de la firma, he respetado todito”.

38. Nelson Villegas Ubillus

Comandante de la Policía Nacional

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 0

Deuda por multas: 0

Este Diario envió una solicitud de entrevista al funcionario y a los integrantes del departamento de comunicación de la Policía Nacional, pero no hubo respuesta.

39. Eva García Fabre

Ministra de Industria y Productividad (Mipro)

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 4

Deuda por multas: 0

Causas: Exceso de velocidad dentro rango moderado

Estacionar en sitio prohibido

Hacer doble columna

Este Diario envió una solicitud de entrevista a la funcionaria y a los integrantes del departamento de comunicación del ministerio, pero no hubo respuesta.

40. Mauro Toscanini Segale

Exministro del Interior

Puntos en la licencia de conducir: 30

Deuda por multas: 0

Citaciones pagadas: 23

Causas: Estacionar en sitio prohibido

Exceso de velocidad dentro del rango moderado

No utilizar cinturón de seguridad

Este Diario envió una solicitud de entrevista a la funcionaria y a los integrantes del departamento de comunicación del ministerio, pero no hubo respuesta.

41. Adrián Castro Piedra

Gerente de la EMOV (Cuenca)

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 11

Deuda por multas: $ 465

Causas: Exceso de velocidad dentro del rango moderado

Estacionar en sitio prohibido

Usted tiene once citaciones pagadas

“Yo no conduzco mi vehículo hace dos años, las contravenciones de tránsito que han tenido en mi vehículo han sido producto del anterior dueño y seguramente mi esposa. No manejo, me transporto con chofer institucional todos los días".

¿Desde hace cuánto tiempo?

“Desde que estoy en la gerencia, dos años”.

La última citación es de febrero del 2014 por exceder de velocidad

“Pero el carro no estaba a mi nombre todavía”.

¿Puede ser el nuevo dueño?

“Si, son del otro dueño. Ese vehículo lo vendí hace diez años... ese carro no ha estado matriculado desde que lo vendí en el 2008... No tengo un solo carro, además”.

¿Algunos de los vehículos los conduce usted?

“No, para nada. Mi placa es (nombre protegido), tiene 5 años y además no lo manejo yo, no tengo contravenciones de tránsito”.

42. Jorge Calderón Cazco

Presidente de FEDOTAXI

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 2

Deuda por multas: 0

Causas: Estacionar en sitios prohibidos

Según la ANT, usted tiene 30 puntos

“Y manejo verá. Yo manejo el Ecuador, yo recorro cuatro provincias todas las semanas, recorro los cantones. Hace quince días recorrí todos los cantones del Guayas. Me reuní en la Comisión de Tránsito del Ecuador en Guayaquil y de ahí me fui a todos los cantones...".

Y registra dos citaciones pagadas, no recientes.

“No, yo lo que tengo es un vehículo, mi taxi, ese es el que tengo. Ese (vehículo con placa que termina en 1220) a nombre mío no lo sé”.

Así consta en la ANT

“Nunca me han descontado puntos ni pagado multas. El vehículo es un Ford Explorer, pero de la Federación”.

43. Juan Zapata Silva

Secretario de Seguridad del Municipio de Quito

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 4

Deuda por multas: 0

Causas: Exceso de velocidad dentro rango moderado

Comprador que no registre vehículo

Usted tiene cuatro citaciones, según el sistema de la ANT. La más reciente es de febrero por exceso de velocidad

“Yo no uso los vehículos particulares míos, sino mi esposa, pero el vehículo está a mi nombre, entonces a quien le sancionaron es justamente a mi esposa y a un familiar a quien había prestado el vehículo... Yo no uso los vehículos particulares porque tengo el vehículo de uso oficial, porque yo trabajo todos los días. No es a mí personalmente, porque yo en ese sentido tengo mucha precaución. Siempre manejo con el ejemplo, inclusive una es en la costa porque mi señora es de Quevedo y viajó a Santo Domingo y no se percató. Es justamente lo que yo le decía, va en lugares urbanos con una Blazer que si va a 60 no es un potencial de riesgo, pero sin embargo le colocan este tema (fotorradares) por temas económicos y obviamente toca cancelar las multas. Eso es lo que me han ocurrido. Sin embargo, usted verá que tengo mis vehículos matriculados, tengo los 30 puntos, porque en ningún momento el sancionado he sido yo”.

Hay otra en el 2015 también por exceso de velocidad

“Es justamente en la Simón Bolívar, como yo le decía, ahí tenían un fotorradar y es lo que yo le estoy diciendo. Los excesos de velocidad se deben medir en carreteras, no en zonas urbanas”.

44. Tannya Varela Coronel

Comandante de Policía de la Zona 8

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 0

Deuda por multas: 0

En su licencia tiene los 30 puntos y ninguna citación

“Sí”.

¿Ha sido difícil cumplir con la Ley de Tránsito?

“Yo creo que cuando una persona tiene una norma de conducta, en todo aspecto, y sabemos que tenemos que respetar las leyes que se establecen en la Constitución, la sociedad, todo lo que nos puede regir como una conducta de un ser humano no creo que sea tan complicado. A mí realmente nunca me ha preocupado si suben o bajan las multas, o que generen un sin número de situaciones para el control, porque cuando uno cumple es lo que menos le preocupa. Eso lo que siempre le manifiesto a mi personal, a mis hijos, familia, amigos... Hay que cumplir (la norma) y todos vivimos tranquilos. Me demoro un poco, pero cumplo”.

45. Carlos Baca Mancheno

Ex fiscal general de la Nación

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 1

Deuda por multas: 0

Causas: Rebasar en zona peligrosa

Este Diario contactó al ex fiscal general de la Nación, pero prefirió no referirse al tema: "No quiero hacer ninguna declaración a los medios de comunicación de ningún tema en realidad, porque estoy fiel a una vocación de guardar silencio y observar lo que las autoridades están haciendo".

46. María del Carmen de la Torre Sanafria

Presidenta de la fundación Corazones en el Cielo

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 0

Deuda por multas: 0

Cuenta con los 30 puntos en su licencia

“Sí”.

¿Cuántos años lleva como conductora?

“Alrededor de 40 años”.

¿En ese tiempo no ha cometido ninguna infracción de tránsito?

“No, la única vez que me choqué dando retro fue a la semana de que murió mi hijo, no me di cuenta que un carro estaba detrás de mí y lo golpeé. Es la única vez que tuve un percance, no grave, pero era por el estado en el que me encontraba”.

¿Por qué cree usted que hay miembros del Pacto vial que no cumplen con las normas de tránsito?

“Yo podría hablar en lo referente a María del Carmen de la Torre, como persona y como parte responsable siempre de la sociedad, mucho más aún al haber firmado el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Yo creo que tenemos el gran compromiso de mostrar con nuestro ejemplo que todo lo que estamos hablando es coherente con lo que estamos haciendo. Me imagino que las otras personas tuvieron pérdida de puntos y todo antes de entrar a ser parte de. Son muchas las circunstancias, no”.

47. Ricardo Camacho Ayala

Presidente de la Unión Nacional de Ciclistas

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 2

Deuda por multas: 0

Causas: Conductor que excede límite de velocidad dentro del rango moderado.

Usted tiene dos citaciones por exceso de velocidad

“Pero qué, ¿recientes?”.

Una es del 2016 y otra del 2017

“Ah sí, puede ser cuando se instalaron los radares, entiendo que había ahí un problema en Zapotal y por eso es que tengo esas citaciones, pero como hubo muchas quejas parecer ser que estaban mal calibrados, pero no tengo un récord negativo en la conducción”.

Tiene los 30 puntos

“Sí. Yo soy un conductor que desde los 18 años conduzco y a Dios gracias no he tenido un accidente de fatales consecuencias ni de gravedad, siempre he respetado las normas de tránsito y también como usuarios de las vías con la bicicleta también sé que es parte de poder controlar la velocidad para evitar accidentes, entonces no soy tampoco una persona desaprensiva en ese sentido”.

¿Es complicado cumplir las normas de tránsito?

“Cada cual debe de responder por sus actos. Yo no sabría decir qué condiciones llevaron a que esa persona infrinja la norma o cuáles son las características de su infracción. Yo considero que los controles en las vías deben de ser mucho más flexibles, considero lamentablemente que la discrecionalidad de los vigilantes, de la Policía de Tránsito ha hecho que muchas veces vehículos que no deben estar rodando en las vías o personas que han incumplido o han infringido la ley pasen desapercibidos o que simplemente no se los sancione. Creo que eso es lo que ha ocasionado muchos accidentes e inclusive me atrevo a decir que en el caso de las competencias de tránsito han recibido los municipios en el país las características de control técnico que deberían de tener en el momento de matriculación no son las idóneas. Hay muchos municipios que no tienen equipos especializados para poder hacer la revisión y eso ocasiona al final del día que hayan estos accidentes...”.

48. Nelson Chávez Vallejo

Presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Canastrape)

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 14

Deuda por multas: 0

Causas: Estacionar en sitio prohibido

Usted tiene 30 puntos en la licencia, una multa anulada el año pasado y catorce pagadas por estacionarse en sitios prohibidos

“En Quito, la congestión de tránsito es permanente y es difícil poder trasladarse de un sitio a otro y los estacionamientos tienen problemas graves, no hay dónde estacionarse en zona bancaria, en diferentes sitios donde necesariamente tiene que ir no hay dónde estacionarse. Tal vez esa sea la razón de las multas por mal estacionamiento".

También hay una anulada el año pasado por desobedecer a un agente de tránsito y la señal. ¿Lo recuerda?, fue en marzo del 2017

“Sí, recuerdo. En Quito se acostumbra a tener prendido el semáforo en rojo o verde y se para un agente de la policía y da paso. Sin saber, yo estaba en verde y me hizo parar y ya se prendió la roja. Señor tiene que seguir, me dijo; no voy a infringir la Ley de Tránsito, le dije; y el señor se aferró y me puso la multa, y yo comprobé que el agente abusó de la autoridad y se me anuló la multa. Eso pasó esa vez. Lo normal sería que apague el semáforo y que manejen el tránsito como crean conveniente, pero recibir dos órdenes a la vez no se puede. En roja, decir que pase, a uno le da miedo porque podría tener un accidente gravísimo y después tiene estas consecuencias de las malas interpretaciones...”.

49. Shirley Rivera Guerrero

Presidenta de la Federación Nacional de Transporte Turístico del Ecuador (Fenattura)

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 21

Deuda por multas: 0

Causas: Conductor exceda dentro rango moderado límites de velocidad

Estacionar en lugar prohibido

No usa cinturón

Usted tiene los 30 puntos y registra 21 citaciones pagadas. En 2015 tiene una por exceso de velocidad

“Sí, realmente eso era, si no me equivoco, dentro de la ciudad de Guayaquil, por el puerto; la ATM era un radar que funciona antes de llegar al puerto marítimo, hay un paso peatonal. Ahí tenías que ir a 40 km/h, entonces en ese radar, ahí por lo general si todos fuéramos a 40 cómo iría el tránsito, si no me equivoco, fui a 70 que iba yo. No me percaté”.

Hay otra en el 2013 por estacionar en lugar prohibido

“Esa creo que es en el aeropuerto, es cosa de que uno por lo general siempre pone en doble carril para recoger a los pasajeros y por cuestiones de eso sabían sancionar hasta que después pedimos autorización para que dejen ese carril para los transportes turísticos”.

Y del 2013 para atrás hay citaciones por estacionarse en lugares prohibidos

“Lo que pasa es que dentro de la ciudad nosotros al cliente, a veces, por decir en el Hotel Guayaquil es una vía rápida, Boyacá, y a veces no tiene muchos parqueaderos y son cosas de segundos. Necesitan bajar los clientes y mientras que se están bajando ya está la sanción encima; optamos por dejarlos a la vuelta, a veces en Malecón y 9 de Octubre”.

50. Gustavo Jalkh Roben

Expresidente del Consejo de la Judicatura

Puntos en la licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 6

Deuda por multas: 0

Causas: Exceder tiempo máximo de parqueo

Estacionar en lugares prohibidos

Desobedecer orden del agente o señal

Este Diario se contactó con personal de comunicación que laboró con él y con un exasesor de él cuando estuvo en el Consejo, pero se nos indicó que Jalkh estaba de vacaciones con su familia y no aceptó la entrevista.

51. Boris Palacios Vásquez

Jefe del cuerpo de agentes civiles de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM)

Puntos de licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 10

Deuda por multas: $ 0

Causas: Estacionar en sitio prohibido

Conducir en sentido contrario

Conducir sin licencia

Usted tiene 10 citaciones pagadas

“Sí, siempre he sido respetuoso en el cumplimiento, inclusive si han sido sanciones. Generalmente han sido creo que por mal estacionamiento en ocasiones puntuales sobre todo en zonas urbanas y ha sido un tema puntual. En alguna ocasión, me parece, no portaba la licencia, lamentablemente salí de la casa por un tema doméstico y alguna vez me solicitaron eso, me parece que esas son, pero son infracciones digamos que siempre han sido muy puntuales y no de caracter fuerte”.

En el 2014 tiene una por ausencia de tarjeta definida por la EMOV (Cuenca)

“Son en zonas urbanas y a veces uno no estaba señalizado adecuadamente, si estaba tarifado el sector a lo mejor y yo consideraba de hacer uso y por eso la citación... Hay veces que la señalética no está acorde incluso a la disposición de la vía. Y eso puede generar inconvenientes”.

52. Paúl Granda López

Exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP)

Puntos de licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 3

Deuda por multas: $ 0

Causas: Colocar obstáculo en vía pública

Estacionar en sitio prohibido

No inscribir traspaso de vehículo

Usted tiene tres infracciones pagadas. Una por colocar obstáculo en vía pública, otra por estacionar en sitio prohibido y una más por no inscribir el traspaso del vehículo, según el sistema de la ANT

“Las infracciones son producto de la conducción normal de cualquier ciudadano en el país y quiero subrayar que mantengo mis treinta puntos en la licencia, he dado cumplimiento (están canceladas), no puede ser de otra manera. Siempre han sido vehículos de uso familiar a mi nombre”.

53. Verónica Espinosa Serrano

Ministra de Salud (MSP)

Puntos de licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 0

Deuda por multas: $ 0

Este Diario solicitó una entrevista con la funcionaria, pero no hubo respuesta.

54. George Mera Alcívar

Pdte. Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas

Puntos de licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 10

Deuda por multas: $ 0

Causas: No utilizar el cinturón de seguridad

No utilizar taxímetro

No respetar semáforo

Usted tiene 14 multas de tránsito, algunas por exceso de velocidad

“¿Quién tiene eso?, ¿George Mera?, puede que esté equivocada, porque yo no he sido sancionado. George Mera no ha sido sancionado por exceso de velocidad. Jamás he sido sancionado por velocidad”.

Cuatro fueron anuladas por exceso de velocidad

“Sí, pero no han sido de George Mera, han sido de otras personas que yo como dirigente pido que la anulen porque a veces los radares están mal ubicados, los radares también no captan bien porque hay dos, tres vehículos, y no salen bien las fotos de los vehículos captados por los radares. Se presume que son equivocadas esas tomas y por eso es que se anulan, pero yo como dirigente, yo solicito que anulen eso, cuando no hay la debida veracidad del radar, ahí se puede hacer eso. De lo contrario no”.

La mayoría de las infracciones pagadas son por estacionar en lugares prohibidos y una por no usar el taxímetro

“Ya, ya, ya, puede ser que sea eso, pero por exceso de velocidad no. El uso de taxímetro (2004), bueno por la cantidad de tiempo y años que tengo en el volante creo que prácticamente son poquísimas las que tengo”.

55. Jaime Nebot Saadi

Alcalde de Guayaquil

Puntos de licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 0

Deuda por multas: $ 0

Este Diario solicitó una entrevista al departamento de prensa del Municipio de Guayaqui para abordar con el alcalde Jaime Nebot su comportamiento como conductor, pero no hubo respuesta.

56. Mauricio Rodas Espinel

Alcalde de Quito

Puntos de licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 2

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que excede velocidad dentro de rango moderado

Estacionar en sitio prohibido

Este Diario solicitó una entrevista al alcalde Mauricio Rodas, pero el personal de relaciones públicas indicó: “Esta semana es imposible. El alcalde está con la agenda cerrada porque tiene varios eventos importantes que atender estos días”.

57. Lenín Moreno Garcés

Presidente de la República

Puntos de licencia de conducir: 30

Citaciones pagadas: 3

Deuda por multas: $ 0

Causas: Conductor que excede velocidad dentro de rango moderado

Desobedecer orden de autoridad de tránsito

Este Diario solicitó una entrevista al área de Comunicación de la Presidencia y a la Secretaría de Comunicación (Secom), pero no hubo respuesta. (I)