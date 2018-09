José Agusto Briones: ‘Si algo lo puede hacer uno y no tres, lo harán’

Quito -

José Agusto Briones es secretario de Planificación (Senplades) y uno de los encargados de la llamada “optimización del Estado”. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial. En este gobierno fue asesor del Ministerio de Hidrocarburos. Sobre su escritorio está una presentación con datos y esquemas de reestructuración.

¿La palabra ‘optimización’ no es un eufemismo ante los despidos y cierre de instituciones?

Aquí hay objetivos institucionales, tratados, derechos... Y eso se va a mantener. Optimización es mejorar procedimientos, capacidad de respuesta... Es que si algo lo puede hacer uno en lugar de tres, tiene que hacerlo. Y si eso significa reducir, sí. Pero quisiera que lo veamos en contexto.

Eso tiene un costo político.

No se puede gastar más de lo que tenemos. Es necesario sanar la economía. La optimización no es de ahora. Ya pasamos de 40 ministerios a 27 y van a ser 20; se han eliminado aproximadamente 280 asesores; cada ministro tiene un límite de cuatro asesores y debe pagar su gasolina y celulares. Es una cultura, de verdad, de ahorro.

En la burocracia hay mucha preocupación

Evidentemente, hay preocupaciones, pero el Gobierno quiere hacer las cosas bien. El ajuste que se diere será en los contratos ocasionales, en los nombramientos provisionales. Pero trataremos de mantener a las personas.

¿Cómo se priorizará?

Primero, los contratos ocasionales. Se respetará su vigencia, pero no se los va a renovar si no son necesarios. Segundo, los nombramientos provisionales, en caso de que no se hayan normalizado... En caso de (desvincular a) alguien que tenga un nombramiento definitivo, se actuará conforme a la ley. Si hay un recurso humano puede ir a otra entidad, se lo hará. Aplicaremos un proceso de reconversión. Hay incentivos para nuevas plazas en el sector privado.

¿Cuánto costarán las indemnizaciones?

No lo tenemos identificado.

¿Lo anuncian y no lo tienen identificado?

Arrancamos con el diseño institucional: el análisis de normas, procedimientos, acuerdos internacionales... Para cada institución habrá un decreto y de ahí se pasa al Ministerio de Trabajo, que hará la matriz de competencias, análisis de puestos... Teóricamente, hay plazas que se podrían duplicar. Por ejemplo, entre (los ministerios de) Electricidad, Hidrocarburos y Minería había 52 personas en el área de comunicación. La entidad fusionada requirió solo de 14. A esas personas (que quedaron fuera) se las reubicó o se les respetarán sus contratos ocasionales.

¿Y la fusión de ministerios?

Tienen que quedar 20. Pero no quiero generar incertidumbre. Lo que podría existir es movilidad de competencias y atribuciones... Le pediría unos días para decir cómo queda.

Hay mucha especulación al respecto.

A ver, a la gente lo que le preocupa es mantener su trabajo. Se ha dispuesto que el nivel jerárquico superior se mantenga hasta ver cómo va el proceso de fusión. En la estructura, habrá ministerios multisectoriales. Ejemplo: uno con un sector de minas, otro de hidrocarburos y otro de electricidad. Los viceministerios serán especializados y fuertes. Tenemos 90 días.

¿Me da una copia de los papeles del rediseño (que tiene sobre el escritorio)?

Son documentos de trabajo. Lo que pasa es que en este momento no puedo decirle cómo quedan, porque se anunciaron de una forma y yo estoy viendo que entre lo anunciado y la práctica, algo va a cambiar.

¿No fue un error anunciar algo que no está concluido?

El anuncio político fue el apropiado.

Hay empresarios descontentos aún. ¿Cree que abrirán nuevas plazas?

El sector privado está preparándose y ha recibido incentivos tributarios, exenciones... Nosotros, en el Gobierno, tenemos que actuar para todos y eso implica decisiones que podrían afectar intereses. En eso el presidente Moreno ha sido claro: que no se afecte a los más pobres. Y si se toma una decisión en un sector, hay medidas compensatorias paralelas.

El rediseño del Estado es un discurso repetido de un gobierno a otro. ¿Por qué no se cambia de tema?

Lamentablemente, porque no tenemos plan de país. Hemos tenido políticas de gobierno y políticas ministeriales. El último proyecto nacional que tuvimos fue el de la selección nacional de fútbol. (I)