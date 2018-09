Abusan sexualmente del cadáver de una niña en Archidona

Archidona -

En medio del profundo dolor por haber perdido a su hija de apenas 10 años y luego de sepultarla en el cementerio Edén de la Paz, en Archidona, provincia de Napo, Luceira Grefa, madre de la niña, tuvo que enfrentar otro golpe, aún más duro.

Según testigos, el viernes en la tarde, el nicho donde estaba sepultada la menor se encontraba abierto. Al parecer, habían roto la lápida con una piedra, la cual dejaron a un lado de la tumba una vez que sacaron el cuerpo de la niña para dejarlo botado entre los matorrales, a pocos metros.

De acuerdo con la versión de AllyTv, la fiscal de turno de Napo, Rocío Villarreal, confirmó que en la autopsia en el cuerpo habían signos de que había sido abusado sexualmente.

Este sería el primer caso de necrofilia (conducta sexual de la persona que tiene relaciones sexuales con cadáveres humanos; se considera una perversión o una desviación sexual) que se produce en la provincia de Napo.

“A simple vista nos podemos dar cuenta de que el cuerpo fue abusado por otras personas que, por el momento, no tenemos identificación. Un hecho totalmente macabro”, añadió la fiscal quien tomó el procedimiento y recordó que antes no se había producido un hecho similar en la provincia.

Luceira Grefa, madre de la menor, recuerda horrorizada cómo se enteró de la noticia que conmocionó y preocupa a la población de esta provincia. "Cuando me dieron la noticia no lo podía ceer, me dijeron que habían sacado a mi hija del féretro y la habían tirado en otro lado”, cuenta entre sollozos la madre afligida .

Ella recordó que el jueves pasado, antes de que su hija muriera, la niña se había levantado para asistir a la escuela y que luego de ponerse el uniforme salió de su casa se sintió mal y quería vomitar. Cuando salieron a ver qué le sucedía la encontraron tirada en el suelo con la cara morada. La niña falleció de un paro cardio respiratorio.

Luego de haberse realizado los trámites de ley, el cadáver de la niña fue devuelto a sus familiares quienes procedieron a sepultarla nuevamente, además pidieron que haya guardianía las 24 horas para evitar que se produzcan otros hechos similares. Mientras las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán para saber quién o quiénes fueron los que procedieron de esta manera. (I)