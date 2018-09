Enrique Males: Tengo 75 años. Y estoy en la época de creación

Quito -

Es un cantautor indígena y autodidacta que se siente orgulloso de su identidad y su arte: Enrique Males. Es ibarreño de 75 años y uno de los tres ganadores del Premio Nacional Eugenio Espejo 2018. Males pasa su vida en la comunidad de Pucahuayco (Imbabura), en el barrio Monjas (Quito) y en sus giras por Ecuador y el mundo. Nos recibe en su acogedora y colorida casa, con interiores en los que dominan motivos tradicionales e indígenas y dueña de una privilegiada vista de la parte oriental del Quito antiguo.

¿Cómo se dio lo del premio Eugenio Espejo?

Fue una idea de Patricia (Gutiérrez, dedicada a la danza) mi compañera de arte y de vida. Esta inquietud le nació hace un par de años. En otra ocasión ya estuve en una terna por este mismo premio. Ella pensó que debía insistir en postularme y me pidió permiso para hacerlo. Le dije: Hazlo, aunque yo no estaba tan entusiasmado por esas cuestiones políticas (...). Entonces, dije, que se lo pruebe. Francamente no pensé que ganaría.

Usted tiene muchos reconocimientos, pero ¿qué sintió cuando le dijeron que era un ganador de este?

Constituye una gran satisfacción. He venido trabajando desde hace 52 años en el arte, en el canto. He tenido otros reconocimientos como el Cubadisco, un premio internacional importante que han ganado músicos como Calle 13, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Isabel Parra, la Orquesta Sinfónica de Venezuela... Y Enrique Males ganó por Ecuador. Fue hace ocho años. Eso me llenó mucho porque Cuba es una potencia musical. Luego recibí el Premio Alba, también en La Habana (Cuba). En Ecuador, el Municipio de Quito, hace poco, me entregó el Premio Rumiñahui. Pero este Premio Nacional Eugenio Espejo es muy, pero muy importante para mí.

¿Después de 52 años de trabajo constante quedan fuerzas y entusiasmo para seguir...?

(Jajaja). Yo tengo 75 años de edad. Y estoy en la época de creación. Y sigo con fuerzas y entusiasmo. Acabo de realizar un nuevo trabajo, un proyecto musical sobre las vivencias mías en la comunidad de los Quichua-Imbaya, en Ibarra. En esas vivencias se resalta, por ejemplo, la llegada del tren a Ibarra, la inauguración de la vía Ibarra-San Lorenzo. En esa época yo tenía 5 años de edad. La casa de mis padres estaba a dos cuadras de la estación del tren.

Usted viene de las fiestas populares...

Claro, vengo de ahí; vengo de las fiestas de la cosecha. Creo que me impresionó todo lo que dejaron mis abuelos, mis padres, mis hermanos, mi pueblo...

¿Se ha sentido un embajador de la música ecuatoriana?

La primera vez que llegué a Europa a un festival mundial de canto y de danza, yo hablaba de un país que se llama América Latina porque para mí es el mismo lenguaje entre latinoamericanos, con la misma problemática social, política, cultural. Mi música ha tenido un contenido social y, más que todo, la denuncia de ese problema racial que viví desde niño; dije a mi padre que me retirara de la escuela porque no resistía lo que me molestaban por mi raza. Mi padre dijo, bueno, pero debes ir a trabajar. Me retiré de la escuela y desde muy niño me puse a trabajar. Eso estoy denunciando actualmente porque el racismo está intacto. O sino que me digan los compañeros del Chota... (I)

El Ecuador

Gestión

Reconocimiento

En la vigésima octava edición del máximo reconocimiento que confiere el Estado ecuatoriano a la trayectoria y el aporte sobresaliente en el quehacer cultural y científico del país, el cantautor Enrique Males compartió, el pasado 9 de agosto, el galardón Eugenio Espejo con Fernando Cazón Vera, premiado en la categoría de actividades literarias, y Marcelo Cruz, ganador en la categoría de actividades científicas.