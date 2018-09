En 90 días, firma entregará informe con ruta del dinero

Un grupo de trabajadores de la empresa pública Fabricamos Ecuador (Fabrec EP) reclamaban el pasado viernes 31 de agosto el pago de tres meses de sueldo en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, en Quito.

Sus reclamos se escuchaban hasta la oficina del Secretario General de la Presidencia, Eduardo Jurado

La falta de pago de esos sueldos, dice Jurado, obedece a un presunto acto de corrupción cometido en el gobierno del expresidente Rafael Correa, y si algún funcionario actual toma la decisión de honrar esa deuda estaría incurriendo en un delito de peculado y podría ir preso.

El secretario general explica que la administración anterior habría usado Fabrec para distraer dineros distintos al objetivo de su propio negocio. Se estiman unos 130 millones de dólares. “Entonces resulta que esas transferencias de dinero desde el Ministerio del Interior hasta Fabrec no están justificadas y como no están justificadas (.,..) el Ministerio del Interior no puede pedir a Finanzas que haga las transferencias...”.

Y habría otros casos como el de Fabrec, según el funcionario. Por ello, el Gobierno, señala, está trabajado desde varios frentes contra la corrupción. Uno de ellos, “y uno de los más importantes”, es la suscripción de la iniciativa mundial Gobierno Abierto, que agrupa a más de 70 países y consiste en transparentar todas las acciones del Ejecutivo.

“Hoy los portales de transparencia de todos los ministerios muestran la información de las contrataciones, de los orgánicos funcionales, de los distintos funcionarios, de los sueldos que perciben...”, sostiene Jurado.

La recuperación del dinero sustraído de las arcas del Estado es otro de los objetivos del Gobierno y para ello contrató dos empresas internacionales. Una se encarga de investigar, ubicar y establecer la ruta del dinero, cuya pesquisa parte, entre otros insumos, de los recorridos que hizo el avión presidencial durante el régimen de Correa.

La otra compañía es la que se encargará de recuperar el dinero por la vía jurídica. Extraoficialmente, asegura Jurado, serían $ 30.000 millones.

La lucha anticorrupción también supone la firma de convenios como el suscrito, explica Jurado, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos y Panamá, que busca la extradición de 49 exfuncionarios de Correa y la repatriación de dineros ya identificados en esas naciones.

En 90 días, según el secretario general de la Presidencia, tendrán un informe concreto de la compañía “que identifica la ruta del dinero...”.

Jorge Rodríguez, de la Comisión Nacional Anticorrupción, señala que estas acciones del Gobierno deben ir acompañadas de una iniciativa integral que tenga como objetivo desmontar el sistema jurídico que acondicionó el correísmo a través de la modificación de leyes que “opacan la posibilidad de que puedan ser seguidos aquellos personajes por la comisión de delito con la utilización de dineros presupuestarios...”.

Rodríguez señala que no solo se trata de recuperar el dinero. “Estamos casi un año y medio de este Gobierno y realmente no vemos modificaciones importantes a la parte penal...”.

Otra de las acciones anticorrupción se concretó con la prohibición de la contratación pública bajo régimen especial y directa. Larissa Marangoni, quien formó parte del ya desaparecido Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, recuerda que en el Servicio Nacional de Contratación Pública encontró que una serie de proveedores del Estado eran adjudicados de forma repetitiva y sin observaciones.

“Para nosotros era pertinente analizar el sistema de contratación”, dice Marangoni, quien sostiene que esa observación fue parte del informe final del Frente Anticorrupción.

La reestructuración del Estado y la optimización del sector público, por disposición del presidente Lenín Moreno, supone otro de los importantes ejes anticorrupción.

Jurado señala que se busca eliminar todos los espacios de opacidad donde se cultivó la corrupción y que fueron creados en el gobierno de Correa. “Eliminación de procesos y simplificación de trámites, achicamiento de las distintas funciones del Poder Ejecutivo, todo va a ayudar a eliminar todos esos espacios (...) que se crearon en el Estado obeso de la administración anterior...”. (I)