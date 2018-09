Compañía del exabogado de Donald Trump quiere que actriz porno pague $130.000 por violar acuerdo de silencio

Washington -

Una compañía creada por el exabogado personal de Donald Trump ofreció rescindir un acuerdo con la actriz pornográfica Stormy Daniels sobre el dinero que se le pagó a cambio de su silencio y además abandonó sus planes amenazantes de demandarla por 20 millones de dólares por presunta violación del pacto.

Un abogado de la compañía Essential Consultants dijo que ahora la compañía quiere que Daniels les pague los 130.000 dólares que le entregaron como parte del acuerdo de no divulgación, que se firmó días antes de las elecciones presidenciales de 2016, según una carta incluida en un documento judicial la presentado el viernes por la noche en el tribunal.

La actriz porno, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, afirma que tuvo una aventura con Trump en 2006 _algo que Trump niega_ y estaba demandando para invalidar el acuerdo de silencio.

La nueva oferta de la compañía podría frustrar un plan del abogado de Daniels, Michael Avenatti, para tratar de obligar al presidente a prestar testimonio bajo juramento, en caso de que el acuerdo sea rescindido y un juez acepta desestimar el caso.

La firma Essential Consultants fue creada por el exabogado personal de Trump Michael Cohen, quien el mes pasado se declaró culpable en una corte federal por violaciones financieras de campaña y otros cargos. Cohen dijo al juez que él y Trump habían arreglado el pago del dinero a Daniels y a una antigua modelo de Playboy a cambio de su silencio.

Además de la oferta de anular el acuerdo, Essential Consultants también acordó cancelar su plan de demandar a Daniels, según un arbitraje privado, por lo que no entablará una demanda contra ella, dijo Brent Blakely, un abogado de la compañía, en una carta dirigida al abogado de Daniels.

Cohen ha dicho que Daniels podría tener que pagar 20 millones de dólares por violar el acuerdo.

Avenatti dijo a The Associated Press que la nueva oferta de la compañía es "un truco de Michael Cohen tratando de arreglar las cosas, de manera que Donald Trump no se vea depuesto".

El abogado agregó que no está obligado a aceptar la oferta y que no resolvería el caso "sin las declaraciones", que dijo que incluirían a Trump.

Dijo creer que la corte debería invalidar el acuerdo porque violó las leyes de financiamiento de campaña. Daniels también está demandando a Trump y a Cohen por difamación. (I)