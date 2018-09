Paúl Granda: ‘DD.HH. y justicia en 99% no irán al Ministerio del Interior’

Quito -

Paúl Granda, secretario de Gestión Política, a cargo de Ministerio de Justicia

¿Cómo va la transición del Ministerio de Justicia?

El Ministerio de Justicia tiene dos ejes fundamentales: la rehabilitación social y el tema justicia y derechos humanos. Estamos haciendo un análisis de cómo administrar de manera mucho más eficaz la rehabilitación y en principio creemos necesario que sea un organismo, o entidad técnica.

¿Crear una institución?

Una institución especializada que sea más eficiente. Podría estar adscrita a otra.

¿Y con justicia y derechos humanos?

Ahí hay dos aristas grandes: derechos humanos que podría tener relación con lo planteado: un ministerio de política o una secretaría de gobierno, porque ¿qué hace la política?: gobernabilidad y gobernanza, son dos conceptos compatibles, pero no iguales. Gobernabilidad es la relación con las otras instituciones del Estado y gobernanza son los mecanismos que involucran a la ciudadanía en la definición de políticas públicas.

Hay otro eje que se desprende de ese, los servicios sociales con niveles de especialización muy alto, porque es atención a personas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué pasará con la gente de ese ministerio?

Este ministerio tiene una alta carga burocrática por los guías penitenciarios, hay un déficit enorme de guías.

Tenemos 3.200 funcionarios, de ellos 1.500 son guías.

¿Cuánto bajaría el personal, porque la idea es reducir gastos?

Sí, claro, pero eso va a depender del escenario y la figura que utilicemos, por ejemplo, si Justicia y Derechos Humanos va a la Secretaría de la Política o Gobierno, va a haber espacios administrativos y financieros que se optimizarán.

¿Ya tienen números?

No, porque depende del escenario que se adopte.

¿Pero está descartado que sea el Ministerio del Interior el que se haga cargo de algo del Ministerio de Justicia?

Está dentro del análisis, pero creemos que el Ministerio del Interior, vinculado con el tema de justicia y derechos humanos, es mucho mejor si está vinculado con Gobierno, porque derechos humanos finalmente debe ser garantizado también sobre la intervención de la fuerza pública, entonces es mejor que sean instituciones separadas.

¿Qué pasaría con las instalaciones del ministerio?

Ellos están alquilando. Este momento el Ministerio de Justicia tiene dos dependencias que se cerrarían y empezarían en el edificio que ocupaba el MIES, ese es propio.

¿Y qué pasará con las casas de acogida o los centros de atención integral?

Esta atención en algunos casos se la hace a través de terceros, ha habido una preocupación de que vaya eso a terminar, de ninguna manera.

¿Qué dice a los activistas de derechos humanos preocupados por lo que pasará con la desaparición del Ministerio de Justicia?

El tema de derechos humanos y justicia, en 99% no estará en el Interior, pero yo no me quiero anticipar porque esta es una discusión entre todas las instituciones del Estado, pero la línea inicial es que Derechos Humanos y Justicia pase a Política y Gobierno. (I)