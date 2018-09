Una anciana fue arrollada en Venezuela, durante protesta de pensionistas que exigían pago

Caracas -

Una mujer de la tercera edad fue arrollada este sábado en Caracas, durante una jornada de protesta de los pensionistas que reclamaban por su pago. Tras pasar horas en fila para intentar cobrar su pensión en efectivo, ancianos de distintas ciudades de Venezuela bloquearon calles por no poder retirar el dinero de los bancos.

El presidente Nicolás Maduro había anunciado que este sábado se pagaría una parte de la pensión, aumentada en un 4.200% por su gobierno. Esas declaraciones confundieron a muchos ancianos, que pensaron que los bancos abrirían. Pero las entidades permanecen cerradas los fines de semana.

Aunque los pensionados recibieron el dinero en sus cuentas, muchos fueron a las entidades en busca de billetes, que como escasean en Venezuela son codiciados por los comerciantes. Los productos básicos se venden hasta a mitad de precio si se paga con efectivo.

"El presidente dijo que iban a pagar hoy y yo vengo de Los Teques (en las afueras de Caracas) y resulta que no es real. No es posible que él lo engañe a uno, yo salí sin ni siquiera un traguito de café, no desayuné", dijo a AFP Cecilia Montañés, de 74 años.

Cecilia, un poco jorobada y de baja estatura, se paraba firme en medio de la avenida Francisco de Miranda -la principal del este de Caracas- para impedir que los vehículos avanzaran.

Algunos conductores se molestaban por la protesta y trataban de pasar a la fuerza. Un hombre se bajó de su camioneta a discutir con los ancianos que, alterados, lo golpearon.

Las pequeñas protestas se registraron en distintas zonas de Caracas y en estados como Zulia, Lara (oeste) y Bolívar (sur). "Estamos reclamando ese derecho, porque ese dinero es de uno", añadió Cecilia, aclarando que quiere el efectivo porque no sabe realizar transacciones electrónicas.

En la avenida Urdaneta, en el centro de la capital, los policías empujaron a los pensionistas para desbloquear la vía. Algunos pensionistas fueron golpeados por vehículos, según la prensa local.

"Me siento burlado. Tengo derecho a que se me pague una pensión que es miserable, que no alcanza para nada, pero es mi dinero", señaló Luis Gutiérrez, de 85 años.

Maduro explicó en Twitter que este sábado se pagaría 25% de la pensión: 450 bolívares soberanos (7 dólares según la tasa oficial).

Cuando las protestas llevaban horas, el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, aseguró en la televisora estatal VTV que el gobierno nunca dijo que la pensión se cobraría en los bancos este sábado.

"Lanzaron falsas noticias", señaló.

El aumento de las pensiones y del salario mínimo (este último en 3.400%) forma parte de un programa de reformas económicas impulsado por Maduro, que incluye el lanzamiento de nuevos billetes que eliminaron cinco ceros a la moneda, en medio de una hiperinflación que podría cerrar en 1.000.000% este año, según el FMI.

Los venezolanos, además de la escalada de precios, enfrentan una agua escasez de alimentos y medicinas. "No tengo para comprar comida. Presidente, usted también va a llegar a viejo", dijo a AFP Jesús Caraballo, de 71 años, quien tenía una sonda por una operación de próstata. (I)