Dueños de joyerías y de otros negocios en Guayaquil en pánico por robos

Tres joyerías ubicadas en la calle Clemente Ballén, entre Rumichaca y García Avilés, han sido blanco de delincuentes en el lapso de un año. Dos fueron estruchadas hace pocos días, el 12 y 30 de agosto pasados.

Comerciantes de esta zona del centro de Guayaquil están alarmados y piden más seguridad, pues en el robo más reciente los ladrones actuaron durante la madrugada tras abrir un hueco en la pared de un local de jugos contiguo a la joyería.

Aunque las cámaras de seguridad estaban instaladas no estaban grabando en el momento del robo. La propietaria acababa de recibir mercadería valorada en $ 100.000, reveló el coronel Galo Pérez, jefe policial de distrito Nueve de Octubre.

Aunque sonó la alarma del negocio y pese a que varios vecinos del edificio escucharon ruidos, supuestamente nadie alertó a la Policía.

“Aquí durante la madrugada reciben mercadería, vienen camiones y se escucha actividad, abren y cierran puertas enrollables”, asevera Ana María J., quien vive dos pisos arriba de la joyería estruchada.

El hecho delictivo se registró a las 02:00 del jueves y se llevaron unos $ 50.000 en joyas, calculó la dueña del negocio.

La misma cantidad en joyas y dinero se habrían llevado de un establecimiento cercano el 12 de agosto. Ese local queda a escasos 25 metros del negocio robado el jueves. Ahí también ingresaron rompiendo las seguridades con una herramienta que los afectados creen que sería la misma, pero no hubo necesidad de romper paredes.

“No dañan los candados, cortan la argolla y los retiran. El mismo corte realizaron en las tres puertas de mi local y en el local de jugos”, dice William Campoverde, quien cuando llegó a su joyería se encontró las perchas vacías.

“Se llevaron también el sistema de seguridad (cámaras y computadora), así que tener cámaras no me sirvió de nada. No han capturado a nadie aún”, manifesta Campoverde.

A 20 metros de la joyería de él se encuentra otro local de este tipo. Su dueña prefiere no identificarse por temor a represalias. Sostiene que hace cerca de un año cinco hombres armados ingresaron a su negocio y con combos rompieron las vitrinas de las que se llevaron la mayoría de las joyas.

El asaltó ocurrió a plena luz del día, eran las 11:00 de un sábado y se encontraban todos los empleados, recuerda la mujer.

A pesar de que tenía cámaras de seguridad, que los delincuentes huyeron en motos y que quedaron grabados en la cinta, aún no han sido atrapados, lamenta.

Ella asegura que los sujetos dispararon al aire un par de veces mientras huían para amedrentarlos y que los policías habrían llegado 20 minutos después del hecho.(I)

475 robos

La Policía Nacional tiene ese registro de asaltos a locales comerciales de Guayaquil, de enero de este año a la fecha. En el 2017 hubo 568 en ese periodo.