Comandante de Policía pide no viralizar videos y duda sobre cifras de Fiscalía

La comandante de Policía de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), general Tanya Varela, dice estar en una franca lucha contra la delincuencia. Pero en ese trabajo difiere con procedimientos de los ciudadanos en cuanto a la viralización de videos, y afirma dudar de las cifras de delitos, proporcionadas por la Fiscalía del Guayas a este Diario, en las que, por ejemplo, los muertos durante robos en Guayaquil han subido de 9 a 12 en lo que va del 2018, con relación al mismo periodo del 2017.

Videos publicados por ciudadanos en las redes sociales y luego en los medios de comunicación han permitido que se conozcan robos como aquel que se dio en un vehículo parqueado en el estacionamiento de Plaza Batán, en Samborondón, o de asaltos a conductores en calles de Guayaquil o en negocios y hasta domicilios.

La general Varela refiere que esos videos deben llegar primero a la Policía, para que los delincuentes no huyan. Indica que se pueden poner en los chats comunitarios o ser entregados en los UPC barriales. No obstante, un gran porcentaje de afectados por delitos ni siquiera acude a denunciar los hechos en la Fiscalía y la mayoría de sectores de la ciudad no cuenta con chats comunitarios.

“Tenemos en muchos casos identificados a quienes han cometido estos delitos, pero obviamente ellos se desplazan a diferentes sitios al verse expuestos”, añade Varela respecto a delincuentes que han participado en delitos viralizados.

El máster en seguridad Jorge Villacreses cree que al no denunciarse muchos de los casos, ni siquiera la cifra oficial que maneja la Fiscalía, y con la que Varela no está de acuerdo, reflejaría la realidad. Según la Policía, este año habrían muerto 9 personas durante asaltos y no 12 como indica la Fiscalía.

Independientemente de que las cifras de estas entidades no coincidan, Villacreses cree que es positivo viralizar los delitos, pues asegura que no solo los ciudadanos conocen los rostros de los delincuentes sino que se ejerce presión sobre la Policía para que capturen a los delincuentes y, sobre todo, sobre las autoridades judiciales para que “no pongan en las calles a los aprehendidos por la Policía”.

Según el experto en seguridad, el tema es más complejo pues indica que si los delincuentes son capturados, pero no hay denuncia, las autoridades judiciales los dejan en libertad. Con ello no está de acuerdo Varela, quien acudió personalmente a la Fiscalía y denunció el robo registrado hace casi dos semanas en Plaza Batán. Lo hizo para obtener los videos del centro comercial e iniciar una investigación formal. Ella sostuvo que cualquier ciudadano puede denunciar un hecho público sin ser la víctima.

Jorge Villacreses al igual que varios ciudadanos consultados consideran que la Policía debería hacer más trabajo de inteligencia en zonas vulnerables.

“Que (la Policía) vaya a los barrios y se infiltren entre las bandas para desarticularlas, es la forma de limpiar la sociedad”, dijo ayer José P., un morador del sur de la ciudad.(I)

Casos resueltos

Robos virales

Panadería

Tres sujetos que participaron en un robo a una panadería del norte de la urbe fueron capturados. Uno ya fue sentenciado a 5 años, mientras que los otros dos fueron capturados ayer.

Buses

Tres hombres fueron detenidos ayer acusados de participar en cinco robos a buses. Uno de ellos se hizo viral hace unas semanas. Según la Policía, se busca a dos integrantes más.