Contrato para la vía Chongón-Santa Elena - Playas se posterga otro mes

Por decimoséptima ocasión, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aplazó la firma del contrato para la ‘delegación’ (tipo de concesión) de la vía Chongón-Santa Elena-Playas, cuyo plazo feneció el lunes 27.

La obra, adjudicada en mayo a Verdú S.A., tiene un mes más para contratarse, hasta el 27 de septiembre, según el nuevo cronograma, firmado por el ministro (e), Boris Palacios, quien justifica el plazo adicional para cumplir con algunos ‘requisitos’ legales, que no precisó.

“Son temas de determinaciones legales que tienen que analizarse”, dice y agrega que la contratista deberá elaborar los estudios definitivos para considerar las intervenciones que tienen que realizarse “desde el punto de vista estructural”.

La carretera será ‘delegada’ por 20 años y tendrá tres peajes, a $ 1 cada uno. De Guayaquil a Playas serán $ 4, ida y vuelta.

Este rubro lo rechazan moradores, dirigentes y asambleístas peninsulares, que cuestionan que no se haya incluido en el proyecto los ingresos que generaría el tráfico pesado del puerto de Posorja. Este flujo también les preocupa a estos sectores, porque temen que la estructura no resista. No obstante, Gustavo García, asesor técnico del ministerio, refiere que los espesores asfáltico permiten ajustarse ‘fácilmente’ a un tráfico adicional y que se revisa qué clases de refuerzo se pondrá. La obra incluye rehabilitación, mantenimiento vial y un nuevo paso lateral. (I)