Jubilados protestan en Venezuela por pago de beneficios

Caracas -

Más de un millar de jubilados y pensionados protestó este miércoles en Caracas con el cierre de vías por varias horas, en rechazo a versiones de que el Gobierno exigirá el llamado "carnet de la patria" para pagar el beneficio mensual.

El presidente Nicolás Maduro dijo el martes que su Gobierno estaba creando "un sistema para el pago de los pensionados, a través de la billetera digital, que va a ser progresivo, gradual, hasta que cubra a todos los pensionados".

La llamada billetera digital es parte del sistema del carnet de la patria, a través del cual el Gobierno paga distintos bonos y subsidios a unos 14 millones de personas, según datos de la agencia oficial AVN.

Emilio Lozada, presidente de la Federación nacional de jubilados y pensionados de Venezuela, ofrece declaraciones en la concentración en contra de los anuncios tomados por Nicolás Maduro. Conéctate #EnVIVO por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/wPY4vd9Hjd — VIVOplay (@vivoplaynet) 29 de agosto de 2018

Tener el carnet para cobrar la pensión y jubilación "es como marcar las vacas", dijo Freddy Ávila, un jubilado de 64 años, en una calle del centro de la capital donde está la sede del Seguro Social que fue trancada por los ancianos.

Con bastones y cubriéndose del fuerte sol con pedazos de cartón, manifestaron hasta pasado el mediodía con consignas como "¡Fuera Maduro!" y "¡Queremos pensión sin condición!". A poca distancia se apostaron piquetes de guardias y policías, a quienes también les gritaban "¡Fuera!".

"No quiero billetera móvil (...), no quiero carnet de la patria porque yo no quiero que me doblegue esta gente" del Gobierno, dijo Carmen Vázquez, de 73 años, una enfermera jubilada.

Críticos y opositores ven en el carnet una suerte de racionamiento encubierto y una forma de control social por parte de las autoridades. El Gobierno rechaza esas versiones.

Funcionarios del seguro social con parlantes aseguraron a los manifestantes que el próximo pago se haría a partir del 1 de septiembre y sin necesidad del carnet.

Los jubilados y pensionados, que suman unas 4,3 millones de personas en el país petrolero de cerca de 30 millones de habitantes, recibían un monto mensual de 4,2 millones de bolívares (menos de un dólar), en medio de la hiperinflación.

Tras la reconversión monetaria aplicada el 20 de agosto que eliminó cinco ceros a la moneda, el Gobierno elevó el pago a los adultos mayores a 1.800 bolívares, unos 30 dólares a la tasa oficial de 60 por dólar, o 20 dólares a la tasa paralela de 87,35. (I)