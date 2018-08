Jaime Nebot: No habrá seguridad mientras la ley alcahueteé a los delincuentes

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, durante su habitual enlace radial, pidió a la Asamblea Nacional una explicación del porqué el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que entregó en enero, aún no está en vigencia.

“Qué están esperando para poner en vigencia esa legislación, qué es lo que están esperando para que los que matan, violan, secuestran y roban no sigan saliendo de la cárcel con esa pasmosa, indignante (...) velocidad con que hoy día lo hacen. No habrá seguridad mientras la ley alcahueteé a los delincuentes y no favorezca a la comunidad”, refutó.

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que fue presentado el pasado 16 de enero con 81 firmas de legisladores, apunta a que en delitos de muerte, violación, secuestro y robo no haya la caducidad de la prisión preventiva.

Nebot, quien en algunas ocasiones preguntó: ¿Hasta cuándo tienen que esperar los ciudadanos?, afirmó que el problema de la delincuencia, violencia no son regionales, ni provinciales sino general. “No es ni de pobres, ni ricos, ni clase media”, apuntó.

El funcionario señaló que la seguridad es el derecho del ciudadano y el primer deber del Estado, el cual a su criterio, no se atiende. Además, agregó que el que asesina, viola, secuestra y roba no debe usar grillete, sino ir directo a la cárcel.

Frente a la interrogante si el Municipio de Guayaquil algún día trabajará con la Policía Nacional dijo: “Cuando deroguen esa ley antidelincuencial, porque cuando trabajábamos juntos los delincuentes iban a la cárcel”, contestó.

Nebot aseguró que el esfuerzo de la policía culmina cuando usted entrega el delincuente a la justicia. “Hay que volver sí, pero volver en serio y mientras esas leyes no se deroguen todo esfuerzo será inútil y se está demostrando”, expresó. (I)