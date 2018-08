Otros delitos se analizan por muerte en disturbio en Mascarilla

Imbabura -

La familia del joven fallecido la semana pasada en Mascarilla durante un enfrentamiento entre comuneros y policías pide que se actúe con justicia y que el Estado responda.

Durante el sepelio de Andrés Padilla, de 24 años, sus familiares y amigos dijeron que exigirán una indemnización debido a que el occiso deja a un niño de cinco años.

Padilla murió al recibir un disparo en la cabeza en medio de un confuso incidente producido luego de que comuneros trataban de impedir que un conductor, presunto causante de un accidente de tránsito, sea detenido por la policía.

Por este suceso está detenido un elemento policial y, a su vez, la policía indaga a los comuneros responsables de quemar una patrulla y causar daños en un destacamento.

Genoveva Padilla, hermana del fallecido, consideró que esto es un crimen de Estado. “Él era el sustento de mi mamá y de su hija, el Gobierno tiene que responder. Esto no puede quedar en la impunidad”, dijo.

Para la mujer, los enfrentamientos entre pobladores de Mascarilla y la policía no son nuevos. A su criterio, se deben al racismo que ellos sufren constantemente.

Otros moradores creen algo similar y comentan sobre roces ocurridos con la policía.

“Nosotros salimos a buscar trabajo porque aquí en el Valle no hay trabajo. Nos ven negros y no nos dan empleo. Traemos mercadería de Colombia, pero los uniformados siempre nos quitan y no nos dejan trabajar”, dijo Rosa Congo.

Según ella, no es el primer muerto que ocurre en la zona en un incidente. Hace dos años también les dispararon a otros familiares, indicó la mujer.

La mañana del pasado viernes, el cabo primero de Policía David Eduardo V. C. fue procesado por el delito de homicidio y se encuentra privado de su libertad.

Ahora su familia y amigos temen que además lo demanden por otros delitos, como odio racial y un crimen de Estado.

El abogado de la familia del occiso, Paúl Farinango, manifestó que todo depende de las investigaciones.

“Estamos en etapa de investigación y esperamos los resultados para analizar más adelante si procede una denuncia por más delitos”, dijo.

Reacciones

Policías han compartido en redes sociales fotos y frases de apoyo para el miembro del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) que está implicado en este caso. Marisol Peñafiel, gobernadora de Imbabura, señaló que así como el policía está siendo investigado, los causantes de los disturbios que dejaron daños materiales también serán sancionados. (I)