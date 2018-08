Chats comunitarios, la real georreferencia de los delitos

Envían mensajes o notas de voz y en muchos casos fotografías y ubicaciones para facilitar a la Policía acudir al auxilio. Así funcionan los chats comunitarios (grupos de WhatsApp) que hay en barrios de Guayaquil, donde los moradores tienen contacto directo y en tiempo real con los gendarmes de su sector.

Como ejemplo está la captura de dos de los tres sujetos que asaltaron un negocio de la avenida Quito, el pasado 20 de agosto. Gracias a que su dueño logró enviar una nota de voz al grupo cuando los ladrones ingresaron; 15 minutos después a los delincuentes armados los aprehendieron en una gasolinera de la calle El Oro.

“Es más rápido que llamar al ECU-911”, dijo Mayra S., quien pertenece al chat de Las Malvinas desde hace tres meses.

El coronel Johnny Mora, jefe del distrito sur, explicó que la conformación de estos grupos no depende de la Policía sino de la ciudadanía. “Proponemos una asamblea comunitaria, pero si el barrio no se organiza, no se hace ya que ellos deciden “por seguridad’ a quién se incluye o no en el grupo”, citó.

El uniformado indicó también que en los grupos solo se ingresa tras un registro de la Policía. El gendarme va a conocer la casa e instala el botón de pánico en el celular.

“No podemos meter a cualquiera (al grupo) porque pueden mandar alertas falsas para distracción de los policías”, comentó el coronel Mora, quien tiene más de 25 chats en su distrito.

En el norte de la urbe (distrito Modelo) desde la ciudadela La Garzota hasta Guayacanes hay 48 grupos en los que están incluidos los policías del sector. Gracias a estos se logró esta semana entregar a su familia a una niña hallada en la ciudadela Alborada. Eso, en menos de 30 minutos.

En los chats comunitarios de diversos barrios de Guayaquil constan alertas de todo tipo y la evidencia de que existe una ola delictiva que en las cifras de la Fiscalía no se refleja.(I)

25

Chats existen en barrios del sur como Centenario, Esteros, La Fragata, Las Malvinas, la Saiba y del Seguro.

48

Chats en el norte. En Urdesa 4, en Kennedy 5, en Sauces 8, en Alborada 14, Guayacanes 9 y en La Atarazana 8.