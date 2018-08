La Policía Judicial confirma que vehículos con blindaje son blanco de ladrones

La Policía Judicial (PJ) confirmó ayer que los delincuentes buscan carros con láminas de seguridad dentro de una ‘nueva modalidad’ para el robo a vehículos. Dos videos que se volvieron virales durante esta semana muestran a sujetos sacando los vidrios y sustrayendo algunas maletas de vehículos estacionados en parqueaderos.

Telmo Erazo, jefe de la Policía Judicial (PJ), reconoció que los delincuentes estarían buscando vehículos con películas blindadas porque estas al trizarse se pueden sacar.

Él explicó que los malhechores no cortan el vidrio, sino que darían un golpe en una esquina (como se ve en los videos virales). Así, el vidrio se triza, pero al tener la lámina se queda adherido y no se resquebraja.

Utilizan una herramienta como palanca y logran sacarlo en menos de 20 segundos. Eso ocurrió el lunes 20 de agosto en el parqueadero de Plaza Batán, en el kilómetro 9,5 de la vía a Samborondón. Todo quedó grabrado en video.

Erazo puntualizó que respecto a ese incidente no han logrado aún obtener los videos de seguridad, pues la víctima no habría denunciado el hecho y la administración del centro comercial no los proporcionó sin la respectiva orden judicial.

“Solo hemos visto el video de las redes sociales y ahí no se logra visualizar la placa del carro en el que huye el sujeto”, sostuvo Erazo, quien dijo que estaría a la espera de que un fiscal de turno entregue una orden para obtener la cinta.

También aclaró que sí habría sonado la alarma del carro durante el hecho, pero que al llegar las personas el ladrón ya habría salido del lugar en un vehículo que lo esperaba cerca.

Robos en semáforos

El jefe de la PJ no descartó las láminas como una buena medida de seguridad, sobre todo contra delitos como el viralizado ayer en redes, en el que se ve a un sujeto armado amenazar a un conductor en el centro de Guayaquil cuando esperaba el cambio del semáforo.

Ocurrió durante la mañana, en Cuenca y Villavicencio. El video lo grabaron desde otro vehículo.

Se observa que el ladrón pide al conductor bajar el vidrio y entregarle el celular, mientras lo apunta con el arma e intenta abrir las puertas. La víctima se niega y el delincuente se aleja.

Erazo mencionó que este hecho tampoco se habría denunciado y que se intenta identificar mediante la base de datos (archivo fotográfico) al hombre armado. Consideró que el conductor se arriesgó demasiado, aunque podría deberse a que su vehículo cuenta con vidrios blindados.(I)

Intentos de robos

En semáforos

En av. Quito

Hace un mes, los moradores de la av. Quito y Padre Solano fueron testigos de cómo con un arma de juguete un sujeto habría intentado asaltar a un conductor. Este se bajó a enfrentarlo y el ladrón habría huido.

Boyacá

En el semáforo de Boyacá y Manuel Galecio, hace dos meses, un individuo intentó asaltar a un conductor. El sujeto se puso una gorra y sacó el arma, pero el conductor huyó rozando otro vehículo. El hecho fue grabado.