Donald Trump niega acciones incorrectas tras acuerdo de culpabilidad de su exabogado

Washington -

La Casa Blanca atacó con fuerza el miércoles las sugerencias de que un acuerdo de culpabilidad alcanzado por Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump, implica al mandatario republicano en un delito.

"Como ha dicho el presidente, hemos declarado muchas veces que no hizo nada incorrecto. No hay cargos en su contra", dijo la secretaria de prensa Sarah Sanders en un encuentro con periodistas en la Casa Blanca. "El hecho de que Michael Cohen haya llegado a un acuerdo no significa que implique al presidente en nada".

El abogado de 51 años se declaró culpable de ocho cargos que incluyen evasión de impuestos, fraude bancario y violaciones de normas de financiamiento de campaña, y dijo que había actuado según órdenes de Trump.

El mandatario había respondido más temprano a través de Twitter, diciendo que las violaciones al financiamiento de campaña de las que Cohen se declaró culpable en un tribunal federal "no fueron un delito". El mandatario comentó el asunto sin ofrecer ninguna evidencia.

En otro tuit, Trump señaló: "Si alguien está buscando un buen abogado, le sugiero encarecidamente que no contrate los servicios de Michael Cohen".

Fox News dio a conocer extractos de una entrevista realizada con Trump el miércoles, en la que el presidente dijo que se enteró de los pagos realizados por Cohen "después" pero no dio más detalles.

El presidente ha insistido en que le pagó a Cohen con fondos personales y que los desembolsos no estaban destinados a beneficiar su campaña, sino a resolver un asunto personal.

En entrevistas televisivas el miércoles, el abogado de Cohen, Lanny Davis, dijo que su defendido no aceptaría un indulto presidencial si Trump se lo ofrecía, porque no quería ser parte de lo que considera un abuso del mandatario de su poder de clemencia. "No quiere nada de Donald Trump", sostuvo a la cadena MSNBC. (I)