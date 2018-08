Jaime Nebot: “Yo solo le obedezco al pueblo, a Dios y a mi conciencia, a Jimmy Jairala nunca”

Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, habló esta mañana sobre la campaña política por la alcaldía de la urbe y las propuestas electorales de Jimmy Jairala, actual prefecto del Guayas y líder del movimiento Centro Democrático (CD), quien ahorra corre por esa dignidad.

El alcalde mencionó que guarda una relación cordial con Jairala, sin embargo, resaltó que hasta ahora no ha oído una sola propuesta.

“Hacer un hospital veterinario para los pobres de Guayaquil, la gente se ha reído de eso, yo no me he reído porque todo ciudadano puede cometer un lapsus, lo que él quiso decir es hacer un hospital veterinario para las mascotas de los pobres de Guayaquil”, dijo.

En ese contexto, Nebot aclaró que su crítica no va por ese lado, sino a que no conozca la ciudad “de la que quiere ser alcalde”.

El funcionario señaló que ya existen en los hospitales de la urbe una sección especial para atender a las mascotas con quirófanos, médicos veterinarios para esterilizar y curar.

“Hay que tener experiencia, conocer, tener sabiduría, por ejemplo, él ha criticado que los parques se cierren. Si el critica eso significa que su propuesta es que va a quitar la rejas a todos los parques. Yo no le voy a dar un consejo porque no doy consejos. (Simplemente) que salga a la ciudad, que hable con los moradores de los parques para que se de cuenta que los ciudadanos no quieren que le quiten las rejas de los parques. ¡Están perdiendo votos con esa propuesta!”, argumentó.

Durante su habitual enlace radial comentó otras propuestas como la de vendedores informales. “Ese es el voto que él busca tener, por eso es que dice todas esas cosas; dónde están ahora, en una bahía ordenada, para gente de medianos y escasos recursos, a veces hasta los ricos compran... Usted recuerda el Correo de Guayaquil, no se podía transitar. Yo soy un hombre que me gusta asimilar las cosas. (Además) Yo solo le obedezco al pueblo, a Dios y a mi conciencia, a Jairala nunca le voy a obedecer”, opinó.

El alcalde también instó a Jairala que presente públicamente su equipo de trabajo. "Sería bueno que lo presente, yo conozco a uno de su equipo: don Mario Minuche, en lo personal no tengo nada contra él, pero ese es el hombre que destruyó Machala, que la convirtió en una cloaca, que fue rescatada por otro socialcristiano eficiente como es don Carlos Falquez Batallas, y su hijo", explicó.

Luego Nebot indicó: Si aquí el futuro de Guayaquil es que el asesor de ciudades sea el excalde de Machala, Mario Minuche, que se quiten las rejas de los parques, que desaparezca la Policía Metropolitana, no sé para qué quiere hacer una policía de turismo”.

Finalmente, sostuvo que el pueblo es quien debe fijarse de las propuestas, “porque esta ciudad está acostumbrada a soñar en grande y despertarse para hacer realidad esos sueños. Porque de nada sirve que se quede en sueños y no se haga". (I)