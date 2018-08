En Bahía de Caráquez apareció menor reportado como desaparecido

Chone -

En Bahía de Caráquez se halló este martes al menor de 14 años que había sido reportado como desaparecido el lunes en Chone, ambas ciudades de Manabí. Renato Cevallos, jefe del distrito de Policía de Chone-Flavio Alfaro, dijo que se investiga el supuesto rapto, y tanto la Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolecentes), como la Dinased (Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros), hacen las indagaciones preliminares.

La familia del menor presentaría la denuncia.

"Estamos trabajando con la información que nos proporcionó el menor y su familia", y todo lo relacionado de como el menor llegó a la unidad policial en Bahía de Caráquez, dijo el jefe policial. Cevallos informó que el adolescente fue llevado hasta el hospital Napoleón Dávila Córdova, el médico de turno lo revisó y encontró un hematoma en la parte del labio derecho.

Katty Vera, madre del adolescente, dijo que su hijo fue al colegio Amazonas a llevarle un encargo y regresó en bicicleta a su vivienda. A la altura de un puente peatonal se le habría dañado el vehículo y cuando se bajó a revisar qué sucedía, habría sido interceptado por dos sujetos que iban en un auto y que lo subieron a la cajuela.

"Mi hijo me relató que escuchó que lo llevaban a Bahía de Caráquez, pero previo a eso lo llevaron a un lugar donde le tomaron muestras de sangre, de orina, heces, y que aparte fue revisado de una manera completa, pero cuando salió el resultado de los exámenes sus captores indicaron que su pequeño no estaba apto para lo que ellos necesitaban y que estaba enfermo", dijo la mujer.

Agrega que a su hijo lo dejaron botado en la vía a Bahía de Caráquez a la altura del kilómetro 20 de la vía a Tosagua, y él empezó a caminar para pedir ayuda. Llegó a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Bahía de Caráquez, donde le facilitaron un teléfono para comunicarse con sus familiares.

"A mi hijo lo habían golpeado, estaba todo sucio, cansado, lloroso; gracias a Dios no me lo mataron. No es cierto lo que se comenta: que nos pidieron rescate", añadió Vera. (I)