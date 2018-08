Padrón ‘limpio’ podría bajar el porcentaje de ausentismo en elecciones de 2019

No hay certeza. Se acerca un nuevo proceso electoral en el país y las inconsistencias en el padrón, que se denunciaron en anteriores comicios, no han sido resueltas.

Guerrilleros colombianos, un mismo ciudadano con más de dos y tres cédulas y votantes con más de cien años fueron algunas de las conclusiones a las que llegó el equipo auditor del padrón de la última elección, que se formó con delegados de las organizaciones políticas.

Hoy el reclamo se mantiene. El Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio, posesionado el 2 de este mes, ha anunciado una depuración del padrón para las elecciones 2019. Una carrera contra el tiempo, pues a este consejo le quedan 43 días para cesar en sus funciones.

Tener un padrón sin vicios, según varios expertos en sufragios, reduciría el costo de los procesos electorales, lograría transparentar las elecciones y contribuiría a la legitimidad de las autoridades electas.

El encargado de esta depuración es el consejero José Cabrera, un experto en auditoría informática que junto con un equipo de técnicos del CNE iniciará la revisión de la información que recibieron, el pasado fin de semana, de los técnicos del Registro Civil.

Cabrera, que participó en la auditoría del 2017, dice que el Registro Civil le informó que contrató por un año a 140 personas para la depuración de los fallecidos y de quienes tienen hasta tres cédulas y que, según esa institución, la mayor parte son homónimos.

Añade que la responsabilidad del levantamiento del padrón es del CNE por lo que, con base en estos datos, se hará un cruce de información con instituciones como la Sociedad Funeraria Nacional en Quito, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y en Cuenca. “Si encontramos índices significativos de que no está totalmente depurado, lo haremos a nivel nacional”, dice.

Del despacho del consejero se informó que la última actualización del registro fue el 2 de junio pasado y que no hay fecha de cierre. Un boletín del CNE de Carchi de marzo pasado señala que el cierre de padrón será el 2 de noviembre, conforme el plan aprobado por el cesado ente electoral.

Fausto Camacho, del Observatorio Ciudadano Electoral y exconsejero del CNE, indica que lo anunciado por el organismo electoral está bien, pero estima que el resultado será insuficiente por el poco tiempo que le resta. Sugiere que el CNE debería considerar contar con expertos para que apoyen o pidan asistencia internacional.

Considera que el registro tiene algún nivel de inconsistencia serio que hace que cada vez que hay elecciones más de 2 millones de personas no voten. “Hay un abstencionismo alrededor del 18%, es demasiado alto. Y eso no tiene que ver con que la gente no va a votar, eso tiene que ver con algún tipo o varios tipos de inconsistencia que hay en el padrón”.

Camacho recuerda que en el 2002 en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), del cual él era parte, con la asistencia técnica de una fundación internacional, se depuraron 600.000 registros de personas fallecidas. “Se resolvió una buena parte, pero no se dejó una política para que no se repitan los muertos en el padrón”.

Solanda Goyes, del colectivo Nosotras por la Democracia, opina que si se quiere disipar dudas este proceso de depuración debe apuntar a bajar el gran porcentaje de ausentismo a un 5% o un 8%.

Agrega que a pesar del corto tiempo que tiene este CNE, sí se puede hacer esta experticia si cuentan con un equipo multidisciplinario, con expertos en registros electorales, técnicos en materia constitucional, derecho electoral. “Tienen que hacer una contratación de gente que pueda elaborar una propuesta técnica (...). El tema de estar o no estar en el padrón es un tema de derecho y por tanto debe tratarse con personas que manejen el tema constitucional”, recalca.

Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, dice que apoya la acción del CNE que podría por el corto tiempo elaborar un muestreo que confirme el exceso de votantes en el padrón, como él lo ha denunciado desde hace varios años.

Denuncia en Fiscalía

El exasambleísta Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, espera que la Fiscalía dé trámite a la denuncia que presentó en el 2016 que, con base en un análisis técnico al padrón, se detectó un “exceso de 2 millones de votantes y de certificados de votación de personas nacidas en el siglo pasado”. Dice que la denuncia aún está en indagación y espera que se le dé trámite a varias diligencias como la revisión de la base de datos del CNE.

CNA presenta casos

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) presentó en el 2017 una denuncia ante la OEA, luego de una investigación realizada por un grupo de matemáticos de Cuenca que demostraba inconsistencias en el registro como personas fallecidas. “Nunca nos respondieron”, dice Jorge Rodríguez, del CNA, que recuerda que había un exceso de 1’600.000 personas y entre los ejemplos que se citaba consta el de un exembajador que falleció hace años y seguía empadronado.

Listado en la web

José Cabrera, vocal del CNE transitorio, manifiesta que una vez que en este proceso de depuración se obtenga la base de datos con las inconsistencias se publicará en las páginas web de instituciones del Estado y financieras, entre otras, para que la ciudadanía pueda revisar y verificar si está o no dentro de este listado. El vocal estima que esto se daría en unas tres semanas, luego de una campaña de publicidad para informar a los ciudadanos. (I)

Datos electorales

Proceso

Código de la Democracia

Según el artículo 78, el registro electoral es elaborado por el CNE con base en la información que remitirá el Registro Civil (...).

Observadores

La misión electoral de la OEA que participó en las elecciones 2017 recomendó “mitigar el riesgo de mantener fallecidos en el padrón, estableciendo un criterio que le permita al CNE identificar y depurar a aquellas personas que no votaron en cierta cantidad de procesos consecutivos y se encuentren con cédula caducada”. Mientras, los observadores de Unasur plantearon que debería ser el Registro Civil el encargado del registro de las muertes y no los familiares.

Vamos a poner todo el esfuerzo en depurar el padrón electoral. Si lo logramos será un éxito, de lo contrario dejaremos sentadas las bases para que el Consejo Nacional Electoral definitivo continúe”.

José Cabrera,

vocal del CNE transitorio

(I)