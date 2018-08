Donald Trump contra prensa que le reclama libertad

“Ellos son las noticias falsas, falsas y asquerosas”, es una de las frases que resume los ataques continuos del presidente de EE.UU., Donald Trump, a la prensa de su país.

El mandatario considera a medios como CNN, ABC o NBC como sus ‘enemigos’ por ser críticos o dar voz a personas que no están de acuerdo con sus medidas y propuestas.

El enfrentamiento tomó esta semana un nuevo nivel cuando más de 380 medios de comunicación escritos se unieron en una campaña para decirle al presidente que ellos no eran sus enemigos ni los del pueblo, como Trump ha afirmado. La iniciativa fue promovida por el diario The Boston Globe y secundada por grandes medios como The Washington Post o The New York Times, además de medios locales y regionales.

“Hoy en Estados Unidos tenemos un presidente que ha creado un mantra de que los miembros de los medios que no apoyan flagrantemente las políticas de la actual administración estadounidense son el ‘enemigo del pueblo’”, señaló el editorial del The Boston Globe.

La iniciativa se plasma en un momento particular: Trump multiplica ataques contra los medios, calificándolos regularmente de fake news (noticias falsas) ante cualquier información que pueda disgustarle.

Como ha pasado antes, legisladores del partido Republicano –por el que llegó a la Casa Blanca– se han opuesto al acoso de Trump a la prensa. El Senado, donde tiene mayoría esta tienda política, dio una unánime manifestación en contra de los ataques de Trump en un país donde la libertad de prensa es un principio protegido por la primera enmienda de la Constitución de ese país.

La postura del mandatario pesa sobre periodistas encargados de seguirlo diariamente, que denuncian acoso y gritos en sus mítines, publica El País.

Según expertos, el mayor daño que producen los ataques del mandatario es que sus discursos, siendo el presidente del país de mayor influencia en el mundo y el que suele acusar a otros regímenes de atentar contra las libertades, da un indirecto apoyo a líderes autócratas apoyado por partidos ultraconservadores o tan contrarios de facto como el Partido Comunista Chino.

“No creo que la prensa pueda quedarse de brazos cruzados y sufrir, tiene que defenderse cuando el hombre más poderoso del mundo intenta socavar la Primera Enmienda”, dijo Ken Paulson, exeditor de USA Today y cabeza del centro First Amendment Center, en el Newseum, el museo del periodismo en Washington.

Trump cargó ayer también contra las redes sociales por “discriminar totalmente” a los usuarios con puntos de vista de derecha y volvió a criticar a CNN y MSNBC al tildarlos de ‘enfermos’. (I)