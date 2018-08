Cynthia Viteri: Yo espero superar a Nebot porque así Guayaquil mejora

Cynthia Viteri, candidata a la Alcaldía de Guayaquil por el PSC-MG, da pistas de lo que será su plan de trabajo de ganar las elecciones del 2019. Lo presentará en octubre.

En su discurso de apoyo, Jaime Nebot recordaba que lo compararon con León Febres-Cordero. Y decía que a usted la compararán con él. ¿Cuál será su marca?

Pese a que León fue un excelente alcalde, Nebot lo superó y yo espero hacer lo mismo con mi antecesor porque eso significa que Guayaquil mejora, que progresa. Tal vez mi condición de mujer, madre, abuela, me hace pensar que mi marca debe ser la familia. Una ciudad no es nada sin su gente. Puede ser muy hermosa, pero si los ciudadanos no tienen empleo, si hay inseguridad y si la droga se come a sus hijos, estarán sin entusiasmo para progresar.

¿Cómo lo hará?

En el empleo: El Municipio es el mayor generador de empleo, con el programa que tenemos, el Banco de Oportunidades, se generan 60.000 microcréditos para el que no tiene trabajo seguro; en mi gestión yo aumentaré la cobertura. En seguridad, además del proyecto de ley que el bloque presentó en la Asamblea, retomaremos el trabajo con los organismos de seguridad del Estado como lo teníamos antes del gobierno de (Rafael) Correa. En las drogas, nuestro bloque presentó ya el proyecto para derogar la tabla de consumo, pero aun sin ser alcaldesa empecé un plan particular de desintoxicación de H, esto lo replicaremos en la Alcaldía, se crearán al menos cuatro centros de rehabilitación.

¿Si usted quiere dar énfasis a la familia, es porque lo social no ha sido atendido?

Cambian los tiempos. Sí se ha dado énfasis. ¿Qué es atender a medio millón de personas con brigadas de salud gratuitas? ¿Qué es atender a niños que se quedan sin padres con las becas de amparo? El bachiller digital, los créditos... Lo más grande ha sido la obra que no se ve.

¿Qué rol tendrá Nebot?

Ojalá que pueda seguir contando con su visión, con el conocimiento que tiene de la ciudad, y como el amigo que siempre ha sido.

Se habla de Nebot como aspirante a la presidencia...

Ojalá así fuera. Eso queremos todos. Si él se decide, no solo yo, Guayaquil entero lo apoyará. (I)