Zobeida Aragundi cree acertado que la Judicatura pregunte sobre razones por las que fueron archivados procesos

Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura de Transición (CJ), negó en una entrevista televisiva la existencia de injerencia en el sistema judicial.

En días pasados su compañero Juan Pablo Albán habló de una supuesta injerencia tras el pedido que le hizo Aquiles Rigaíl, presidente subrogante del organismo, a un fiscal del Guayas y a un juez de Pichincha.

Rigaíl dijo que solo buscaba información sobre varias denuncias archivadas contra el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala; y una sentencia contra Miguel Palacios, contrademandado por el entonces presidente Rafael Correa. Argumentó que la ley se lo permite.

Aragundi respaldó a Rigaíl y dijo que ve acertado que la CJ pregunte las razones por las que fueron archivados los procesos, en los que ni siquiera se dio paso a la etapa de investigación. Indicó que existe un 'hilo muy delgado' entre ejercer las competencias de control y vigilancia que tiene el CJ e interferir en la justicia.

"Cómo no pedir, por ejemplo, informes al sistema judicial, a la Fiscalía, de por qué razones archivaron pre-procesalmente _perdón, no hay un proceso penal aquí_, por qué razones el sistema judicial, llámese fiscalía o jueces, archivan informes de la Contraloría con presunciones de responsabilidades penales, sin siquiera iniciar la etapa de investigación, negándose un proceso de investigación", indicó Aragundi a Teleamazonas. "Cómo no preguntar cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los fiscales y a jueces a archivar esos procesos", agregó.

Aragundi aseguró que dentro del Consejo de la Judicatura de Transición se está emprendiendo un proceso de evaluación a todos los funcionarios judiciales. "Este será un proceso transparente y con parámetros internacionales. Saldrán de la Función Judicial todos los servidores que actuaron mal", aseguró.

Por su parte Albán indicó este jueves que los vocales del CJ llegaron a un acuerdo y se comprometieron a no remitir comunicaciones a título individual a los operadores de justicia en el marco de casos específicos, pero "que cuando tengamos información que pudiera indicar la existencia de actos de corrupción judicial, actos de corrupción en Fiscalía o en Defensoría, llevaremos estos temas al pleno, para que el pleno los analice, resuelva, y el pleno (...) inicie una investigación. El pleno sí tiene esta potestad".

Críticas de abogado a Rigaíl

La vocal Aragundi defendió también a Rigaíl de las críticas que emitió previamente en el mismo canal Víctor Hugo Cevallos, exvicepresidente del Colegio de Abogados, quien además habló sobre supuestos temas judiciales que involucrarían al presidente subrogante del CJ y a familiares de este.

"Me parece repudiable que cualquier persona involucre a las familias de los funcionarios para tratar de disminuir su idoniedad, y en este caso particular _tratándose de un abogado_ absolutamente falta de ética, para utilizar este espacio de opinión, siendo (Cevallos) el abogado del exesposo de la señora María Fernanda Rigaíl, hija del presidente encargado del Consejo", dijo Aragundi. (I)