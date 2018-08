6 años con ocho meses de prisión para adulto mayor que mató a hermano

A seis años con ocho meses de prisión fue sentenciado Jorge Abelardo Carrera, de 74 años, por el ser el causante de la muerte de su hermano Segundo Alcides Carrera, de 65 años , de acuerdo a la decisión que adoptó el tribunal penal presidido por Juan Mariño la tarde este martes en la audiencia que se realizó en la Unidad Judicial Penal. Además deberá pagar una indemnización de $5.000.

En la audiencia se dio a conocer que el adulto mayor cometió el homicidio con un golpe contundente causado con la parte posterior del azadón, hecho ocurrido en el barrio Santa Marianita de Huachi La Magdalena.

Además se dijo que Jorge Abelardo Carrera había confesado que su intención no fue causarle daño a su hermano, porque incluso lo quería.

Susana Llumiquinga, fiscal de la unidad de Garantías y Personas de Tungurahua, recordó que el hecho ocurrió el 25 de marzo de este año cuando Segundo Alcides Carrera ha estado libando con un amigo, que en ese instante llegó Jorge Abelardo y como no le gustaba que su pariente consuma licor, porque incluso ha sabido vender las pocas cosas de valor que tenía para comprar alcohol, ha procedido a golpearlos.

Puntualizó que por el coraje que ha tenido y al tener en su poder el azadón porque llegó de trabajo en la agricultura, los golpea al hermano y al amigo con el que ha estado bebiendo, que por esa razón incluso a este último le causó un trauma craneoencefálico en el lado derecho de la cabeza, ante lo cual considera que se salvó de haber sido una segunda víctima.

Pero al hermano lo mató con un solo golpe en la cabeza, de lo cual según Llumiquinga se encuentra arrepentido y pidió disculpas, pero que lamentablemente por la ignorancia o desconocimiento no midió las consecuencias de sus actos.

Añadió que no se trató el caso como asesinato porque el causante de la muerte no lo planificó sino que en las investigaciones se determinó que fue accidental, pero que la privación de la libertad lo debe cumplir en un centro penitenciario, además que por ser de la tercera edad la sentencia no la puede cumplir con arresto domiciliario. (I)