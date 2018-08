Retorno de turistas se cumple con normalidad

Ambato -

“Vine con tiempo para regresar a casa sin inconvenientes, evitando la congestión de la tarde, pero a pesar de eso me vendieron el boleto para Guayaquil para el bus de luego de una hora porque me dijeron que los de antes estaban llenos. No obstante, el precio a lo mismo”, manifestó Rafael Carpio que viajaba a Salitre (Guayas), luego de feriado de tres días.

Eulalia Plúa viajó a Quevedo, también señaló que luego de disfrutar del feriado buscó salir temprano para evitar todo el ajetreo de la tarde, que por esa razón compró los boletos sin ningún inconveniente.

Miguel Portilla, conductor de la cooperativa Trasandina, también comentó que la presencia de pasajeros en la terminal terrestre de Ingahurco era como cualquier fin de semana normal, aunque advirtió que la mayor afluencia se daría con seguridad en la tarde, para lo cual incluso se preveían unidades extras, principalmente a Guayaquil y Quito.

“Por el momento la presencia de pasajeros es normal, a partir del mediodía se espera la mayor afluencia porque en los feriados es usual que suceda eso”, manifestó Manuel Salinas, inspector de la terminal terrestre de Ingahurco.

Recordó que desde las 06:00 se puso en marcha el plan operativo dispuesto para atender el regreso de los turistas luego del feriado, que se lo hace en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Tránsito, así como agentes civiles de Tránsito en la revisión tanto de las condiciones de las unidades como del estado de los conductores.

“Todo normal hasta el momento no ha habido ningún incidente, todo lo relacionado a las unidades normal y los conductores sin novedades, porque incluso se les hace la prueba de alcoholemia”, indicó el funcionario y agregó que de ser necesario se tienen listas unidades extras para atender la demanda principalmente a Guayaquil, Quito y Riobamba. (I)