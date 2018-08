México es clave en la ruta hacia la Alianza del Pacífico

Ecuador va en camino de su cuarto acuerdo comercial abierto con bloques de países, los dos últimos conseguidos en los dos años recientes, y medio siglo después del primero: su adhesión a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) –Bolivia, Perú y Colombia- en 1969.

Lo prevé firmar después del 2019 con la Alianza del Pacífico –donde están Chile, Perú, Colombia y México–, considerada la octava potencia económica y exportadora a nivel mundial.

A inicios del 2017 lo hizo con la Unión Europea (EU) y en junio de 2018 con la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, países que no son parte de la UE.

La Alianza del Pacífico se creó el 28 de abril del 2011. Tras siete años, en América Latina y el Caribe el bloque representa el 37% del Producto Interno Bruto (PIB), concentra 52% del comercio total y atrae el 45% de la inversión extranjera directa. En el bloque generó $ 513.394 millones por exportaciones e importó $ 549.358 millones. Otro indicador positivo del grupo es su PIB. Chile creció 2,1%, Colombia 3,1%, México 2,63% y Perú 3,3%.

Para el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, que Ecuador quiera ser parte de la Alianza es una clara señal de que “quiere dejar a un lado aquellos bloques ideológicos que no funcionaron y unirse a aquellos que están funcionando y que pueden mejorar definitivamente”. Los intereses del país apuntan hacia la integración energética, mayor interacción política y turismo.

La declaración de Puerto Vallarta, a fines de julio durante la XIII Cumbre del bloque, marcó el inicio del proceso para Ecuador con la aprobación de su pedido. De ahí en adelante, explica Campana, hay varias etapas hasta la adhesión final, por ejemplo, un proceso de negociación de un acuerdo comercial con México y otro de importación y exportación libre de servicios con Chile.

Para Eduardo Egas, de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei), negociar con México debe ser primordial para Ecuador, porque con Chile, Perú y Colombia ya hay acuerdos que cubren más del 95% de la canasta básica, que es primer requisito para ser parte de ese bloque. Con México se tiene un “rezago histórico inmenso”.

Egas, quien formó parte del equipo de negociación con la UE, recordó que con México está vigente un tratado de alcance parcial planteado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), pero que no cubre las necesidades de ambos países:

“Son de esos acuerdos viejos que ya casi no quedan, que tendrán más de 20 años, de lo que hemos suscrito y no cubre ni siquiera el 30% de nuestra oferta exportable mutua, no tenemos prácticamente un mayor acuerdo”. Se trata del Acuerdo de Alcance Parcial Número 29 firmado inicialmente en 1983.

Ahora, analiza, México tiene muchos intereses en el país a través de la industria automotriz, electrodomésticos, medicina; Ecuador tiene los suyos y oportunidades en ese mercado como camarón, atún, mango y una serie de otros productos.

Históricamente el comercio bilateral ha sido desfavorable para Ecuador.

Egas considera a México un mercado muy cerrado, aunque puede cambiar. “Los últimos años miró hacia el norte, hoy que tiene problemas con EE.UU. está obligado a mirar hacia el sur”.

Campana ve los tiempos: “En lo que va del 2018 van a pasar de observadores a miembros: Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Singapur; Ecuador estaría en la siguiente ola junto con Corea del Sur (...) esto puede tomar todo el 2019, lo importante es que estamos enrumbados ya a ese camino...” (I)

Balanza comercial

Cifras oficiales

Comercio actual

Enero y febrero la balanza con México fue negativa para Ecuador con $ 96 millones. Igual en el 2017, con - $ 502 millones, 75% de ventas a México fueron cacao, sardina en lata y aceite de palma.

Balanza comercial pasada

El 2013 fue - $ 791 millones; 2014 - $ 769 millones; 2015 - $ 469 millones y en el 2016 - $ 301 millones.