Estados Unidos creará Fuerza Espacial el 2020 para sostener dominio en el espacio

Washington -

En medio de una creciente competencia militar y amenazas de parte de Rusia y China, la Casa Blanca anunció el jueves que para 2020 creará la Fuerza Espacial de Estados Unidos, como un sexto servicio armado independiente.

Ante una audiencia en el Pentágono, el vicepresidente Mike Pence dijo que el plan cumple con la promesa del presidente Donald Trump de asegurar el dominio estadounidense en el espacio, un dominio que alguna vez fue pacífico e indiscutible y que ahora se ha vuelto un lugar conflictivo y con muchos participantes.

"Ha llegado el momento de escribir el siguiente gran capítulo en la historia de nuestras fuerzas armadas, de prepararnos para el próximo campo de batalla, donde serán llamados los mejores y más valientes para disuadir y derrotar a una nueva generación de amenazas a nuestro pueblo, a nuestra nación", dijo Pence. "Ha llegado el momento de establecer la Fuerza Espacial de Estados Unidos", agregó.

Trump dijo en un tuit: "¡Fuerza Espacial hasta el final!".

Space Force all the way!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de agosto de 2018