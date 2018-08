‘Ajustes’ en los subsidios son necesarios, señala el Banco Interamericano de Desarrollo

Quito -

Para Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los ajustes económicos que se deben realizar en sectores como los subsidios son necesarios para el Ecuador, y este organismo, junto a otras instituciones, ayudarán a “calibrar” este conjunto de medidas.

“Aquella persona que tiene un carro cuatro por cuatro... que vale, no sé, $ 70 mil, lo mínimo que podemos esperar es que pague la gasolina por el precio que es y no con un subsidio... que pague lo que cuesta en el mercado internacional. Ese proceso de ajuste no es fácil, pero creo que es lo que Ecuador necesita para el bien de toda esta economía, porque cada dólar que se ahorre en este tipo de cosas se pueden dedicar a invertir a donde más lo necesitan, como salud y educación”, señaló el ejecutivo, que se reunió con el presidente Lenín Moreno en Guayaquil.

El ministro de Economía, Richard Martínez, insistió ayer en que no se puede poner a todos los subsidios “en una sola bolsa”. “Conceptualmente no son buenos o malos per se, tienen que estar focalizados... ayudar a los que más lo necesitan”, agregó Martínez.

La visita de Luis Alberto Moreno al país responde a la planificación de una misión técnica del organismo internacional que llegará el país la próxima semana para realizar un análisis técnico, económico y legal de los activos del Estado.

Según Martínez, el país tiene un set de activos que puede ser utilizado para mejorar el flujo y el nivel de ingresos.

El presidente del Banco dijo que una de las salidas podría ser “tercerizar” esos activos.

El BID entregará un informe preliminar de la hoja de ruta a seguir y la aspiración del Gobierno es que esto tome menos tiempo de lo que tomó en Colombia: cerca de seis meses.

Respecto a créditos y financiamientos, el BID tiene cerca de $ 600 millones en carpeta para Ecuador en obras como el Metro de Quito.

Según el titular del BID, los beneficios en los créditos que esta entidad otorga pasan por un plazo que es de 20 a 25 años y tasas de interés del 3% que Ecuador no consigue en el mercado internacional que se ubican entre el 10% y 14%, por eso se enfocan en programas de alto impacto. (I)

100

millones de dólares

tiene previsto desembolsar el BID, en calidad de crédito, para proyectos sobre discapacidades.