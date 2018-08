Cesación de CNE, en firme; y habrá vocales temporales

Quito -

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición hará el primer concurso público de selección de autoridades, y promete tener designados en no más de 45 días a los nuevos cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto, una vez que decidió cesar a Nubia Villacís, Mauricio Tayupanta, Ana Marcela Paredes, Luz Haro y Paúl Salazar.

Ayer aprobó el reglamento que normará el concurso, que plantea plazos de unos 45 días para tener integrado este órgano. Mientras tanto, se eligió a cinco consejeros transitorios. Se trata de Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional; y Diana Atamaint, activista política de Pachakutik (PK). Entre estos dos se estaría definiendo la presidencia del CNE.

También estarán José Cabrera, que ha actuado como delegado del PSC en procesos electorales; Alberto Molina, militar retirado; y, Camila Moreno, una abogada tributaria.

La idea de integrar este cuerpo colegiado fue propuesta por el presidente del Consejo, Julio César Trujillo, que en un proyecto de resolución justificó que el objetivo es no “interrumpir el periodo democrático”, relacionado con el cronograma electoral para los comicios seccionales de marzo del 2019.

Esta iniciativa no tuvo la característica habitual de la unanimidad. Luis Macas, Xavier Zavala y Luis Hernández sorprendieron a los asistentes con sus votos: abstención.

“Creemos que no es prudente que en el ambiente electoral en que se encuentra el país, la atmósfera se enrarezca o se perturbe con la designación de consejeros transitorios. La tesis era plantear una moratoria y designar un administrador que solo se encargue de las tareas administrativas, a efectos de no alterar los cronogramas electorales”, dijo Zavala.

Hernández enfatizó que el CNE “transitorio puede traer condiciones que habrá que verlas de acuerdo a cómo los manejen los consejeros”.

Trujillo, Pablo Dávila, Eduardo Mendoza y Miriam Félix votaron a favor.

Aún no se conoce cuándo los posesionarán, pero no podrán estar en funciones más de 60 días, se resolvió.

En todo caso, el CPC ratificó la decisión de cesar a Villacís, Tayupanta, Paredes, Salazar y Haro porque no “gozaban de independencia”, y se “cometieron irregularidades” en la calificación de sus méritos cuando postularon a los concursos.

“Se ha comprobado que permitieron que sus vinculaciones políticas intercedan en la ejecución de sus funciones, pues las ejercieron sin garantizar los derechos políticos de los ciudadanos”, decía una de las principales conclusiones.

Ayer también se posesionó al superintendente de Comunicación, Édison Toro. (I)

Me abstuve, y me distancio de la decisión que se tomó. No asumo responsabilidades de las tareas que ejecute el CNE. Mi posición era no hacer olas, y que el CNE definitivo tome las riendas.

Xavier Zavala Egas, vocal del CPC