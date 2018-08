Sara Luna: "No quiero que nadie viva lo que yo pasé por consumir drogas"

Sara Luna ha dejado de consumir la droga H por tres meses. Asegura estar dispuesta a no recaer. Tiene 20 años, un hijo de 2 años de quien cuidar y ahora se ha planteado una meta: ser una de las 200 mujeres que el próximo sábado se acuartelarán para ser parte de la primera conscripción militar femenina.

El consumo de la H la llevó al fondo del precipicio. Sufrieron sus padres, sus dos hermanos mayores y una menor; sin saberlo, su vástago. Justo después de que él nació, cuenta, empezó a consumir con más fuerza, por supuesta influencia de su expareja, con quien fue a vivir una vez que se graduó del colegio.

Entre marzo y abril de este año, por la desesperación de conseguir dinero para la droga, Sara relata que su pareja la prostituía. Su padre la rescató de la calle, se la llevó a su casa en el noroeste de la ciudad y la encadenó. Se escapó dos veces hasta que fue ingresada a un centro de recuperación que trabaja actualmente como parte de un plan municipal coordinado por Cynthia Viteri.

Hoy siente que está recuperada y alerta que el problema del consumo de droga es grave. “El drogadicto no es que sea una persona mala, es solo una víctima de una acción que cometió (...). Hasta ahora yo lo que sé es que somos víctimas de las acciones que cometimos, de la curiosidad de consumir y somos esclavos de ese consumo”.

Agrega: “En la clínica yo he conocido a muchos que decían ‘yo no puedo recuperarme’ y ‘me gusta drogarme para vivir bien’. Ahora están bien, porque ellos no sabían que había un tratamiento para salir del problema, pero sí existe”.

“Salir de esto no es fácil, tratar de vivir limpio no es fácil porque uno está acostumbrado a esa vida. Pero también uno se da cuenta de que es mejor no consumir, porque no te levantas preocupado por conseguir droga o no puedes dormir por las molestias. No quiero que nadie viva lo que yo pasé por consumir”, dice Sara.

“Pido una oportunidad para demostrar que uno sí puede salir de ese mundo. Yo aspiro a que puedan salir más jóvenes de esto”, dice, al expresar su deseo de ir al cuartel este sábado. Y pide a las autoridades militares su apoyo, aunque su meta es ingresar a la Policía, pero no puede por falta de dinero.

¿Es posible que se haya recuperado con solo haber dejado de consumir tres meses? La doctora Julieta Sagñay, especialista que llevó el caso de Sara, indica que solo la persona que está metida en eso sabe si está dispuesta a cambiar de conducta, hasta en lo espiritual.

“El cerebro vuelve a responder en su metabolismo al año y tres meses sin consumir. La droga dura en la sangre y en la orina una semana; en la sangre, tres meses; por eso, cada tercer mes es de riesgo de recaída. En el pelo, la droga dura seis meses”, y hay riesgo de recaída, dice la especialista. (I)