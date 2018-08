Gremio advierte que choferes de su rama no irán a evaluarse a la Agencia Nacional de Tránsito

A pocos días de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) comience a aplicar las evaluaciones a conductores profesionales de transporte, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) ha puesto objeciones al proceso.

Este gremio, que tiene unas 10.000 unidades que emplean a 25.000 conductores, anticipa que los choferes que laboran en ese ramo no se presentarán a las evaluaciones convocadas a partir del 18 de agosto.

“La decisión de nuestros conductores, a nombre de la federación que represento, es no presentarnos a las evaluaciones”, dijo Abel Gómez, presidente de Fenacotip,

El dirigente indicó que ellos no se oponen a las pruebas, pero exigen un proceso que les garantice que no perderán el título. “El reglamento dice que si dos veces no aprueba, pierde la licencia profesional y eso no queremos”, dijo.

Gómez indicó que quieren sentarse nuevamente con la ANT para revisar el tema y hacer una hoja de ruta diferente.

Estos reparos surgen días después de que la ANT desarrolló un simulacro de las pruebas en seis ciudades, con 120 conductores. Allí se hicieron evaluaciones teóricas de 20 preguntas de opción múltiple, que fueron de conocimiento general de la normativa legal vigente, de seguridad vial y mecánica básica, con una duración de 20 minutos.

Además se realizaron evaluaciones conductuales con 85 preguntas, para ver el autocontrol, cautela y la prudencia (duró 45 minutos), y una encuesta de entorno laboral de 15 preguntas.

“Con esta evaluación no buscamos retirar licencias de conducir, es una oportunidad para capacitarlos. El objetivo es mejorar la seguridad vial”, indicó tras el simulacro Pablo Calle, director de la ATN.

Conductores que se presentaron a las pruebas tuvieron diferentes percepciones de las evaluaciones. “Lo que se hace difícil es el tema de sanciones e infracciones, el resto son temas que debemos saber”, dijo Juan Carlos Guevara, de la cooperativa de Transporte Baños.

René Urrutia, observador de la Federación de Transporte de Pasajeros de Tungurahua, sostuvo que hubo compañeros que tuvieron al inicio un poco de temor, pero consideraron que no era nada complicado.

“El mensaje es que nos preparemos un poco más en el tema psicológico, las preguntas de las leyes de tránsito es algo que conocemos”, manifestó Urrutia.

Pero Gómez especificó que el número de conductores que asistieron al simulacro es bajo para una medición.

Él insiste en una capacitación y que se socialicen en territorio, por ejemplo, temas como el reglamento.

Las evaluaciones previstas son parte del proyecto Conduzco Seguro, que impulsan el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la ANT.

Esta última entidad publicó en su portal web un banco de preguntas y respuestas para que los conductores se preparen para la evaluación. Además incluye un manual de conducción. (I)

Lo que se sabe

Lugar

La evaluación permitirá detectar si los conductores están capacitados para transportar pasajeros. Para este proceso deben verificar en www.ant.gob.ec el lugar y la fecha en la que deberán rendir las pruebas.

Puntualidad

El día de la prueba deberá portar la cédula, licencia de conducir y si usa lentes, deberá llevarlos para rendir la evaluación. El chofer debe presentarse 15 minutos antes del horario fijado para dar las pruebas.

Restricciones

Durante la prueba, el conductor no podrá tomar fotos de las preguntas. El uso del celular durante la evaluación está restringido. Las pruebas serán tomadas en computadoras. Para entrar al sistema, el chofer deberá actualizar sus datos personales. Antes de presentarse a rendir la prueba se aconseja a los choferes estudiar el manual de conducción que está en la web de la ANT.

Tiempo

Las evaluaciones teóricas contienen 20 preguntas de opción múltiple y abordan temas de conocimiento general de la normativa legal vigente, de seguridad vial y mecánica básica. Deben ser resueltas en 20 minutos. También se harán evaluaciones conductuales (para analizar el autocontrol, cautela y la prudencia) y una encuesta de entorno laboral.