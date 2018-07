Parientes de Óscar Villacís y Katty Velasco afirman que hay videos que deben analizarse

Quito -

Acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pedir que se realicen pericias a videos son las acciones que impulsarán los familiares de Óscar Villacís y Katty Velasco, secuestrados y asesinados en la frontera norte, según anunció ayer su abogado Leonardo Tipán.

El plagio y asesinato han sido atribuidos por las autoridades al Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho, un disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que opera en el vecino país del norte.

Ellos asistieron ayer a la Fiscalía para escuchar la versión del exministro del Interior César Navas, quien no asistió. Por ello han pedido se establezca nuevo día y hora para que el exfuncionario se presente.

Tipán sostuvo que van a acudir a la CIDH porque no tienen respuesta. Por ejemplo, de un pedido de desclasificación de documentos. Alegó que por ello se sienten en indefensión.

“Una demanda con respecto a que no tenemos seguridad jurídica, la vulnerabilidad de los derechos humanos, y ese es el motivo, y solicitar una audiencia, no es una medida cautelar, a fin de que se establezca si el Estado ecuatoriano tuvo o no la responsabilidad con respecto a los familiares, aquí quedan tres hijos huérfanos...", dijo Tipán.

El jurista agregó que hay chats entre el grupo delincuencial y un número de teléfono inidentificado, así como videos de la pareja.

Elvia Villacís, hermana de Óscar, mencionó que ellos no supieron qué es lo que hizo el Gobierno sobre el caso. La semana pasada, dijo, entregaron a un equipo de la CIDH un pedido verbal y escrito para que se tome en cuente su caso.

Geovanna Velasco, hermana de Kathy, afirmó que tienen muchas preguntas que requieren respuestas. Una, ¿qué es lo que hizo el Gobierno para traerlos de vuelta a casa?

Tipán afirmó que esta semana se realizará la exhibición y reproducción de un video de la pareja en San Lorenzo, Esmeraldas. Indicó que existen otros adicionales, tanto públicos como privados, y esperan conocer en los próximos días su contenido.

Comparecencias

En la Fiscalía no se dio a conocer cuándo será llamado de nuevo el exministro César Navas, quien ayer no acudió.Para mañana se llamó a rendir versión a los ministros del Interior, Mauro Toscanini, y de Defensa, Oswaldo Jarrín. También fueron citados, sin una fecha específica, los exministros Patricio Zambrano y María Fernanda Espinosa, quienes por estar fuera del país deben hacerlo por videoconferencia. (I)