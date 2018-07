Una consulta entre pedidos de la marcha por la familia

Acompañados de bandas de música que entonaban el pasacalle Guayaquileño, madera de guerrero, portando pancartas con leyendas como ‘Por mis hijos respondo yo’ o gritando frases como “Biología sí, ideología no” caminaron la mañana de ayer por la 9 de Octubre decenas de padres de familia que reclamaron, entre otros temas, una consulta popular para rechazar leyes que, dicen, fomentan la “ideología de género”.

La convocatoria, que se realizó a nivel nacional en las redes sociales, también motivó a religiosos de varias doctrinas, estudiantes y movimientos sociales que expresaron su oposición al fallo de la Corte Constitucional sobre el derecho que tienen los adolescentes a disfrutar de una “vida sexual satisfactoria y sin riesgos” y a decidir sobre su vida reproductiva “de forma libre, responsable e informada”.

En esta sentencia la Corte aclaró que “no se pronunció sobre las relaciones sexuales de los adolescentes, sino sobre la educación en torno a sus derechos sexuales, como sujetos de derecho”. Sin embargo, a Gina Guevara, madre de familia, y otros manifestantes no les satisface esta aclaración sino que buscan una derogación de “leyes que nos quieren imponer”.

“Es una marcha cívica. Estamos reclamando que se haga una consulta popular para darle al pueblo la oportunidad de decirle no a la ideología de género”, dijo Eber Conde, coordinador provincial de Ecuador Busca Líderes (EBL).

Otros, como María Isabel Jiménez, reclamaron para que en el proyecto del Código de la Salud no se apruebe legalizar el aborto: “Soy madre y voy a ser abuela, no al aborto legal y no al matrimonio igualitario”.

Algunos caminaron por la avenida hasta el malecón Simón Bolívar agitando una bandera y haciendo un llamado al presidente Lenín Moreno. Entre ellos los esposos Paula Villagómez y Carlos Rivera.

“No quiero que el Gobierno se meta en la educación sexual de mis hijos. El Gobierno tiene que enseñarles en las escuelas Ciencias Naturales, Matemáticas, otras materias, pero no lo sexual, de eso nos encargamos los padres”, dijo Villagómez.

La marcha provocó en el malecón el cierre del tránsito hasta cerca del mediodía. (I)

En la capital

Al grito de “Con mis hijos no te metas” y con tambores, grupos laicos marcharon ayer en Quito cuestionando al Gobierno y a la Corte Constitucional (CC). En una carta al presidente Lenín Moreno pidieron la salida de los ministros de Educación, Fander Falconí, y de Salud, Verónica Espinosa, por responder “a la industria del aborto y de la ideología de género”, que los padres tengan un rol protagónico en la elaboración de mallas curriculares para la educación sexual y que los miembros de la CC dejen sus cargos. (I)