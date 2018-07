2 años de espera por reparación integral y prótesis para María Victoria

Víctima de choque pide agilidad en su caso

En septiembre se cumplirán dos años del accidente de tránsito que derivó en la mutilación de las piernas de María Victoria Peña. Ocurrió en La Puntilla, Samborondón, cuando la víctima cruzaba la avenida Los Arcos y quedó atrapada entre dos vehículos.

María Victoria espera por las prótesis que le prometió el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y también por la indemnización económica que debe recibir del causante del choque. Menciona que de los $ 362 mil determinados en la sentencia, como reparación integral, no ha tenido noticias.

“Cuando recién ocurrió el accidente, la familia del chico quiso ofrecer el carro chocado con el que casi me mata y $ 30 mil pagaderos a $ 500 mensuales. Lo rechazamos. Desde entonces no hay respuesta. No me han pagado ni un centavo”, expresa María Victoria.

Lea también: Negaron libertad en caso María Victoria

En la casa que alquila en Sauces y en la que vive con su mamá y hermana, María Victoria se moviliza en silla de ruedas. “Desde el accidente no he subido a la planta alta. Para salir y entrar necesito que mi hermana me ayude porque hay un escalón y a pesar de que el alcalde me mandó a poner una rampa en la entrada de mi cuadra, yo en esta casa no puedo hacer modificaciones porque no es mía”, menciona.

Con el dinero que debe recibir, ella planea comprar una vivienda donde pueda moverse cómoda. No obstante, comenta que su abogado desde el año pasado ha interpuesto cuatro impulsos para conseguir ejecutar el pago, pero la jueza Paola Dávila (suspendida 90 días por dejar en libertad a Iván E.) supuestamente no responde a la gestión. La familia cree que hay influencias de por medio.

Hace pocos días se realizó una audiencia para revisar el pedido que realizó el procesado para acceder al régimen semiabierto, es decir, cumplir el resto de la pena con un grillete electrónico o presentándose ante la autoridad.

“Él no ha cumplido aún con el 60% de la pena (fue condenado a 30 meses), porque los primeros cinco meses estuvo en una clínica, por lo que fue negado el pedido”, señala el abogado de María Victoria, Kléber Sigüenza.

En la clínica Bolivariana, donde permaneció el chofer aludido desde el 21 de septiembre del 2016 (día del accidente), cuando entonces tenía 24 años, hasta el 12 de enero del 2017, por supuesto trauma psicológico, el costo de hospitalización fue de $ 300 diarios (incluida la atención de un médico).

María Victoria estuvo en la audiencia en la que negaron el recurso al hombre. Comenta que allí exigieron que se agilice el pago de la indemnización, pero el pedido supuestamente no fue escuchado.

Sigüenza cree que el sentenciado puede terminar su condena y recobrar la libertad sin pagar la reparación.(I)