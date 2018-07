Vender muñecas, recurso de Victoria en su lucha contra la leucemia

Portoviejo -

La agilidad de sus manos impacta como su mirada. Sus dedos entrelazan cintas de colores, cartulinas y goma, mientras está pendiente de sus medicamentos y de sus estudios.

A sus 12 años, Victoria comprende que su destreza no solo le ayuda a dar alegrías; también sabe que elaborar muñecas de 25 centímetros como altura promedio, le permite costear parte del tratamiento contra la leucemia que desde hace tres años y medio aqueja su salud.

Victoria reside en el recinto Calicuchima, ubicado a unos 10 minutos del cantón El Carmen, norte de Manabí. Su mamá, Lenny Zambrano, dice que su hija decidió elaborar muñecas al observar que a ella se le hacía muy difícil reunir en promedio $ 100 para financiar los tres días que debía pasar en Guayaquil para recibir el tratamiento en el hospital de Solca.

“Ella me dijo hace un par de años, ‘por qué no hacemos muñecas para vender y así ayudarnos’, y desde ahí ella viene vendiendo”, comenta Lenny.

Las ventas eran escasas, pero ello cambió hace pocas semanas cuando ciudadanos difundieron la historia de Lenny y Victoria en las redes sociales.

Así empezaron a tener pedidos, como el de 40 muñecas que prevé llevar el martes 31 a Guayaquil cuando inicie una nueva fase de tratamiento contra la leucemia, que durará 14 días y que obligará a madre e hija a vivir por ese lapso en un albergue en el Puerto Principal.

Lenny señala que Victoria comenzó a sentir dolor en tobillos y brazos, que le apareció un moretón en el párpado, que acudió a centros de Salud de Santo Domingo y que ahí la derivaron al Hospital Roberto Gilbert, en Guayaquil, donde determinaron su traslado a Solca, que es la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Pero el diagnóstico no mengua el deseo de Victoria de convertirse en doctora, dice Lenny.

“Me gustaría ser doctora porque me agrada ver cómo ayudan a los que tienen problemas en su salud”, enfatiza Victoria.

La niña vende sus muñecas a $ 7. Quienes conocen su historia le han hecho llegar en solidaridad papel crepé, papel higiénico, servilletas, envases con goma, lentejuelas y cintas, lana, hilo cola de rata, entre otros, con los que elabora sus artesanías, cuyo oficio lo aprendió de su madre.

Lenny agradece la ayuda. Comenta que su esposo paga un seguro voluntario, los medicamentos, incluida una leche prescrita para diabéticos, pues Victoria evidenció alteraciones en los niveles de glucosa.

La familia debe cumplir con más pedidos de muñecas. Y en las dos semanas en la que Victoria recibirá tratamiento en Guayaquil, la niña deberá dejar estudios, pero jamás el anhelo de convertirse en doctora, que seguirá constando entre sus objetivos. Por ello su lucha, su afán de sobreponerse a la enfermedad. (I)

Solidaridad

Si desea donar materiales para elaborar muñecas o realizar donaciones para comprar los insumos, puede llamar a Lenny Zambrano, mamá de Victoria, al 098-469-4678. En ocasiones anteriores, ha recibido materiales a través de la empresa Servientrega o lo han retirado en la cooperativa Reina del Camino.

Dios tiene la última palabra, yo le he dicho a mi hija que mientras haya vida hay esperanza, y ella me dice ‘mamá, yo no tengo nada’ y sigue adelante. Y ahí vamos, ayudándonos.

Lenny Zambrano, mamá de Victoria