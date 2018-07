Desazón por los informes que van a la CIDH

Quito -

Indignados y molestos se mostraron los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo de diario El Comercio, al conocer la información desclasificada de su secuestro y posterior asesinato en abril pasado, que fue entregada por el Gobierno un mes después.

Al Frente Óliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC, liderado por alias Guacho, se le atribuye el plagio y ejecución de los periodistas.

Esos documentos fueron depositados en una institución bancaria y retirados ayer para ser entregados al Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó para analizar el hecho.

Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, expresó que la información corresponde a los ministerios de Defensa, del Interior y de Relaciones Exteriores. De Defensa indicó que hay 12 hojas, las 4 primeras son actas de entrega recepción de información, las 2 siguientes con una especie de cronología de los hechos, la hoja de bitácora que muestra que sus allegados pasaron el control militar de Mataje (Esmeraldas), fotos de credenciales y de sus cédulas.

Agregó que no contiene información sobre operaciones, acerca del mando unificado ni algo que les pueda parecer relevante.

De la Cancillería, hay 106 hojas que son notas de solidaridad y de condolencias e información que puede ser descargada de la página web de ese ministerio. Mientras que del Ministerio del Interior hay anexos sobre estados de excepción, protocolos de buenas prácticas periodísticas, una bitácora de la Unase y otros anexos que “contienen aparentemente los chats de negociación o no negociación porque eso todavía no ha sido aclarado, si se negociaba o no, y constituye para nosotros tal vez los únicos documentos que puedan valer la pena ser analizados...”.

Ricardo Rivas, hermano de Rivas, consideró una “falta de respeto” no solo para ellos sino para el país el haber clasificado como reservado condolencias o cronología de los hechos que son documentos públicos.

Mencionó que el siguiente paso será la revisión exhaustiva de la documentación y anunció que van a hacer un pedido de los documentos que ellos consideran que pueden aportar.

Además pedirán información al Estado colombiano a través de la Fiscalía, donde se abrieron procesos. (I)