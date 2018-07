El español, un idioma reprimido en Estados Unidos

Frases como “habla inglés, estás en América (EE.UU.)” son reacciones discriminatorias que se suelen escuchar contra personas que hablan español en varias partes de EE.UU.

De los 308 millones de estadounidenses, 57,5 son hispanos, y de ellos 40 son hispanohablantes, pese a que en el pasado se han intentado diversas medidas para acabar con este idioma, sin éxito, informa el diario The New York Times.

En ocasiones personas agreden o reclaman a quienes hablan español. Uno de esos casos ocurrió en mayo pasado, cuando dos latinas estadounidenses fueron detenidas e interrogadas en Montana por un agente de la patrulla fronteriza por hablar español. El oficial pensó que eran indocumentadas y les pidió sus identificaciones, publicó 20minutos.es.

Al poco tiempo un abogado armó una escena en un restaurante de Nueva York cuando escuchó a dos empleados del lugar hablando español. Amenazó con llamar a migración porque dedujo que no tenían papeles. El abogado fue despedido de su oficina.

“Vi el video y me indignó tanto que algo así pasara tan cerca de donde yo diariamente voy a estudiar. Por suerte no he tenido ningún evento en lo personal. Aunque en una ocasión una vecina de mi mamá sí le insinuó que ‘en América se habla inglés’, aunque dicha señora es de Bolivia y su esposo es rumano. He escuchado que fuera de Nueva York sí se puede sentir un ambiente hostil hacia los latinos”, dijo Belén, quien vive en Nueva York.

“Casi siempre te encuentras con gente así que piensa que porque eres latino no les entiendes lo que te están hablando, pero tú les miras y ellos se dan cuenta de que tú sabes lo que ellos dicen y no son solo la gente blanca (...) Por lo general, pasa en tiendas de comida donde no encuentras mucha gente hispana”, expresa Ángeles también de Nueva York.

Univisión ha hecho eco de otros casos, entre ellos el de Héctor Torres, un puertorriqueño que estaba esperando su vuelo en el aeropuerto de Las Vegas y conversaba por teléfono con su madre, cuando un hombre en silla de ruedas lo insultó por hablar en español.

Pew Research Center indica que mientras la población hispana creció, el uso del español entre ellos disminuyó de 78% en 2006 a 73% en 2015. Sus cifras agregan que de los 57,5 millones de hispanos en EE.UU., 37 nacieron en ese país.

Además el Instituto Cervantes señaló que EE.UU. es el país con más personas estudiando español: 7,82 millones.

Las causas de estos episodios han sido atribuidas al discurso que el presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene contra los inmigrantes, además de que llegó a decir en su campaña: “Este es un país donde se habla inglés, no español”, y eliminó la versión en este idioma del sitio web de la Casa Blanca. Sin embargo, varios latinos indican que esto es algo que pasaba desde antes de Trump.

José González, quien vive en California, dijo al diario Excelsior que lo que ocurre es que ahora hay más teléfonos inteligentes dispuestos a filmar estas escenas y a publicarlas en las redes sociales.

Lo mismo contó Walther Sinche, presidente de la Alianza Ecuatoriana Internacional, quien agregó que la discriminación de lenguaje viene de personas nacidas o que se creen dueñas del país, incluyendo los políticos como Trump.

“Se da en los sitios de trabajo, en hospitales, construcción (en mi caso), transporte público, servicios públicos o privados. En todos los lados en que los anglosajones tienen sus posiciones, pese a que la discriminación está prohibida en EE.UU.”, apunta Sinche, quien afirma que los episodios se dan por ignorancia del idioma, ya que piensan que están hablando mal de ellos o del trabajo.

Fabián es otro que vivió un episodio junto a otros amigos, pero sin ser atacado. Comentó que en un partido de béisbol en Cincinnati escuchó cuando un hombre que estaba en la fila adelante le decía a su novia su molestia por escuchar que hablaban español, y decía que dependía del lugar, pues hacerlo en España estaba bien.

EE.UU., que no tiene un idioma oficial, es el segundo país del globo con más hispanohablantes, tras México, y estimaciones hablan que para 2050 será el primero. (I)