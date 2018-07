Elon Musk propone bombear aire en un intento de rescatar a los niños atrapados en Tailandia

Washington -

El empresario tecnológico Elon Musk anunció el viernes que enviará ingenieros de sus compañías SpaceX y Boring Co. para ayudar en el rescate de un equipo de fútbol infantil atrapado en una cueva en Tailandia.

La oferta de ayuda de Musk llega en medio de una creciente sensación de que se acaba el tiempo para los 12 niños y su entrenador atrapados en una cueva inundada dentro de una montaña.

Musk dijo que estaba enviando equipos de su empresa de exploración espacial SpaceX y de la firma de ingeniería Boring Co., la cual está desarrollando sistemas de túneles para proyectos de transporte.

"Los ingenieros de SpaceX & Boring Co llegan a Tailandia mañana para ver si podemos ayudar al gobierno", tuiteó Musk.

"Probablemente haya muchas complejidades que son difíciles de apreciar sin estar allí en persona", agregó.

Las autoridades tailandesas han estado en una carrera contra las fuertes lluvias mientras intentan encontrar una forma de extraer al grupo, atrapado desde hace casi dos semanas en el complejo de cuevas de Tham Luang en el norte del país, en un episodio que ha captado la atención mundial.

Musk dijo que estaba buscando formas de sacar agua de la cueva o bombear aire adentro.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole.

— Elon Musk (@elonmusk) 6 de julio de 2018