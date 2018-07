Manuel López Obrador propone a Donald Trump reducir migración y mejorar seguridad

México -

El virtual presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que habló con el mandatario estadounidense Donald Trump y le propuso "reducir la migración y mejorar la seguridad".

"Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes", escribió en Twitter López Obrador, quien según los conteos parciales ganó la presidencia de México con amplia ventaja.

Poco antes, Donald Trump había anunciado con entusiasmo la llamada telefónica.

"Acabo de hablar con el presidente electo de México", dijo a periodistas en la Oficina Oval. "Creo que la relación va a ser muy buena. Tuvimos una gran conversación".

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de julio de 2018