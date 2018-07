Elizabeth Cabezas: Comisiones ocasionales creadas sí son necesarias

La oficialista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, hace una evaluación de su gestión, que se inició el pasado 14 de marzo.

Cuando usted llegó al cargo planteó una lista de 48 leyes. ¿Cómo avanza ese trámite en la Asamblea?

Hicimos una hoja de ruta con 48 cuerpos legales. Siempre digo que no está escrita en piedra, pero es bastante cercana a lo que estamos debatiendo y aprobando en las comisiones. En el camino hemos incorporado otras iniciativas que han llegado, pero muchas tienen relación con las leyes que teníamos previsto reformar... Lastimosamente, las leyes que tenemos ahora exigen esto porque ya en la aplicación hemos visto que hay errores, falencias que deben ser corregidas. En este tiempo hemos aprobado seis... Según nuestro cronograma sí alcanzaremos a cumplirlo hasta mayo del 2019... De hecho muchas están en el debate de las comisiones; el plan está bastante apegado a la realidad, pues fue consensuado con las otras bancadas...

Tras la ruptura de AP hubo bloqueos en varias comisiones porque “correístas” y “morenistas” no llegaban a acuerdos. ¿Cómo están trabajando?

Tuvimos dos comisiones con serios conflictos: Educación y Relaciones Internacionales. En el primer caso renunció quien la presidía (Augusto Espinosa), ahora está Silvia Salgado encargada y el trabajo está fluyendo. En la otra renunció Doris Soliz; ahora la preside Esther Cuesta. Ahora, creamos una comisión especial para los temas de frontera donde se tratan tres temas que le competían a Relaciones Internacionales: una Ley de Seguridad Pública, otra de Inteligencia y otra de la organización de la Defensa.

¿No han abusado de las comisiones ocasionales?

Este es un tema en el que yo no he estado muy de acuerdo, pero las que se han creado sí son necesarias, como la de Tránsito, que propuse cuando era asambleísta... Si yo mandaba los temas de tránsito a Justicia, que es la que debería tratarlos, los va a dejar a la cola porque tiene otros y no les va a dar prioridad.

¿Por qué entonces no se crean más comisiones permanentes?

La Ley Orgánica de la Función Legislativa fue vetada por el Ejecutivo, tiene que pasar un año para hacer reformas, y así convertir las ocasionales en permanentes.

¿Actualmente hay acercamientos con los “correístas”?

No, y eso es visible y notorio. De hecho nuestras posiciones han sido criticadas agresivamente por ellos.

Pero han votado juntos en algunos temas.

Efectivamente se ha dado.

¿Y eso cómo se explica?

Es la misma explicación que di cuando me preguntaron si hay un pacto con los socialcristianos. Toca y toca. Depende del tema. A veces es una sorpresa, nos quedamos como locos... Aquí habrá acuerdos con todos mientras coincidamos en los temas. Todo lo que sea en contra de Lenín Moreno tendrá el voto de los correístas, se lo aseguro. (I)