Rafael Correa sugiere que Lenín Moreno desfoga amargura por haber quedado condenado a una silla de ruedas

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cree que hay algo patológico, una frustración, una amargura en su sucesor Lenín Moreno, que no le permite manejar el poder. Entrevistado por el medio español El Diario, dice que analiza con sus abogados no presentarse a la audiencia judicial en el caso Balda.

AL referirse a Lenín Moreno, dijo: "Ha sido un impostor profesional, un lobo disfrazado de cordero, sin convicciones, pero yo creo que también hay algo patológico. Algunas veces, las personas que han sufrido una tragedia como la que él sufrió –él era un deportista, le metieron un balazo en la espalda y quedó condenado a una silla de ruedas– guardan una amargura, una frustración con la vida, una frustración hacia los demás que no han sufrido esta desgracia que cuando tienen poder desfogan esa amargura".

"Nosotros creemos que va por ahí también el asunto, porque es demasiado grave ya, es patológico. O sea, es destruir a Correa, todo lo que significa Correa. Entregarse totalmente a nuestros enemigos. Si decimos A, ellos tienen que hacer Z, si decimos blanco, ellos tienen que hacer negro. Ya es algo realmente patológico y están destrozando el país".

Sobre el pedido fiscal de medidas cautelares luego de su vinculación al caso del secuestro en Colombia del exasambleísta Fernando Balda, considera que lo que se busca es una humillación internacional para él, ya que la jueza determinó que se presente cada 15 días en Ecuador, cuando sabe que él está residiendo en Bélgica. "Me piden un imposible ¿para qué? Para decir que incumplió la medida cautelar, pedir una orden de prisión, tratar de humillarme a nivel internacional".

Finalmente, explicó que aún analiza con sus abogados no presentarse, debido a que no puede desplazarse a Ecuador por un grave accidente de tráfico que sufrió una de sus hijas, y porque no puede descuidar a su familia en este momento. (I)