Una fuerte logística antes del arribo de Mike Pence a Quito

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llega la tarde de este miércoles a Quito como parte de su gira por Latinoamérica. Su agenda será apretada, de solo horas, para continuar su periplo a Honduras.

Y aunque se trata de una visita rápida, la logística de su llegada ha demandado horas de preparación para su arribo desde Manaos, Brasil.

El trajín se ha vivido en los últimos días en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, donde han aterrizado vuelos logísticos para preparar la visita de Pence.

Dos aeronaves Globemaster C7 de la Fuerza Aérea estadounidense llegaron antes a la capital con equipos y personal para coordinar el arribo del Boeing C-32 de Pence. Este tipo de aviones no suelen aterrizar en la plataforma del aeropuerto capitalino, por lo que aficionados a la fototografía han visto una oportunidad de capturar estas naves.

Pence viaja en el Air Force Two, distinto al Air Force One que usa Donald Trump para sus desplazamientos. No obstante, el Air Force Two también tiene sus prestaciones especiales que le permiten tener una larga autonomía de vuelo. Además está equipada con equipos de comunicación de última tecnología y mobiliario para facilitar la labor del vicepresidente norteamericano en sus viajes.

El Boeing C-32 es el modelo que con frecuencia se asigna para el traslado del vicepresidente de los Estados Unidos y su delegaciones. Además suele ser usado para desplazamientos de la primera dama.

Una de las capacidades de este avión es que tiene un sistema para reabastecimiento de combustible en el aire y tanques adicionales de combustible que permiten extender la autonomía. (I)