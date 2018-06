Pistola, arma usada en atracos en Guayaquil

Desde robo de carros hasta asaltos en negocios han perpetrado antisociales usando la fuerza y portando armas de fuego. En algunos casos los perjudicados han reaccionado aun poniendo en riesgo su integridad. Segunda de tres entregas con testimonios de víctimas.

Cirio Menoscal, taxista informal de Durán: Me pidieron una carrera y en el camino se me llevaron el carro

“Me pidieron una carrera por la cooperativa 18 de Octubre, por un restaurante. De ahí me dijeron que los llevara al Bosque, yo me metí por la cantera San Enrique y pasando ya por ahí me encañonaron.

Me dijeron que colaborara, que el carro lo querían para una vuelta, que no me iba a pasar nada, que mi carro me lo iban a devolver. Andaban cuatro hombres, eran muchachos, no pasaban de 22 a 23 años.

Dos de ellos tenían armas (pistolas), primero me sacaron una, fue con la que me golpearon en la cabeza. De allí, uno de ellos se pasó a manejar y a mí me tiraron en el asiento de atrás para amarrarme las manos; me vendaron y me iban apuntando porque yo sentía la pistola...

Deduzco que me cargaron por lugares peligrosos por una hora. Luego me pasaron al portamaletas, allí pude desatarme y de adentro halé el seguro y apenas tuve la oportunidad me boté del carro, empecé a gritar y ellos se llevaron el carro. A los tres días lo recuperé”.

Catalina J., funcionaria de entidad pública: Me arrastró media cuadra hasta que lo detuvieron a palo

La Policía detuvo al sujeto y como evidencias ingresaron a la Fiscalía la motocicleta y el arma usados durante el robo.

“Hacía un recorrido por el suburbio con dos compañeras de la entidad pública en la que trabajo y cuando paramos en una farmacia ubicada en la Octava y Argentina apareció un tipo en motocicleta que nos amenazó con una pistola.

Mis compañeras entregaron rápidamente los teléfonos, pero yo intenté esconderme en el local, entonces el tipo me tomó del cabello y me arrastró media cuadra montado en la moto. Yo gritaba, algunos vecinos escucharon y lo detuvieron a palo.

El tipo perdió el equilibrio cuando un hombre le tiró un palazo y se cayó de la moto. Yo estoy lastimada (raspones y moretones).

Creo que por casualidad pasaron dos patrulleros, porque todo fue muy rápido y no hubo tiempo para que nadie llamara al 911. Ellos lo detuvieron y le encontraron los dos teléfonos de mis compañeras. También le sacaron el arma de la cintura. Estaba cargada, el policía me mostró las dos balas.

Vine a poner la denuncia a la Fiscalía del suburbio (en la 29 y la J) y al tipo lo trajeron”.

Humberto Yuquilema, tienda en la cdla. Villamil, sur: Aquí falta más vigilancia, siempre vienen a robarnos

Ayudante de una tienda en la ciudadela Villamil, sur de la ciudad, intervino para evitar el robo de un hombre armado.

“Eran como las 06:45, yo estaba arreglando las legumbres aquí afuerita de la tienda, pero el ladrón ya había estado parado en la esquina viendo en qué momento hacer la caída...

Yo estaba de espaldas, no me fijé cuando ya había entrado a la tienda, pero me di cuenta a lo que escuché los gritos de la señora (dueña de la tienda).

El ladrón le decía que quería el celular, pero viendo eso el hijo de ella se le abalanzó y cayeron acá afuera, justo por donde yo estaba...

Ahí me di cuenta de que han estado queriendo robar, la señora también venía atrás.

Ya viendo eso le di un golpe al ladrón para que aflojara la pistola, ahí yo le cogí el arma y él viendo eso salió corriendo, pero se fue igual llevándose el celular de la señora que se lo había arranchado. Corrió hasta la esquina y ahí lo estaba esperando un auto blanco, se subió rápido y se fueron a toda velocidad.

Aquí en esta ciudadela (Villamil) es peligroso, siempre uno ve que roban en los locales de comida y en las tiendas. Hace falta más vigilancia”. (I)